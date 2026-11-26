Agência proíbe comercialização, distribuição e uso de lotes irregulares de medicamentos oncológicos, toxina botulínica e produtos sem registro sanitário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de lotes de medicamentos falsificados ou irregulares destinados ao tratamento de câncer. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição e o uso de produtos sem registro sanitário identificados no mercado.

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A publicação da resolução aconteceu nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. A própria empresa detentora do registro de alguns medicamentos comunicou à agência irregularidades envolvendo produtos encontrados no Brasil.

Entre os medicamentos atingidos estão lotes de Darzalex e Imbruvica, utilizados no tratamento de doenças oncológicas. A fiscalização também identificou um lote falsificado de Dysport, medicamento à base de toxina botulínica.

Quais medicamentos para câncer foram alvo da apreensão da Anvisa?

A determinação envolve lotes de Darzalex e Imbruvica. Segundo as informações divulgadas pela Anvisa, os produtos apresentam irregularidades relacionadas à origem, à apresentação comercial ou à falsificação.

A identificação do caso do Darzalex, dos lotes QAS3E15, com validade até dezembro de 2026, e QHS5U06, com validade até julho de 2027, aconteceu no mercado brasileiro.

A Janssen-Cilag Farmacêutica, empresa detentora do registro, informou que os medicamentos tinham como destino a comercialização na Turquia. Além disso, as embalagens apresentam diferenças em relação ao produto registrado no Brasil, incluindo erros de digitação e características técnicas divergentes.

Já o lote 2154044 de Imbruvica 140 mg, apresentado em frasco com 90 cápsulas, foi produzido para o mercado chinês. O produto, fabricado em outubro de 2024 e com validade até setembro de 2027, também foi identificado no Brasil.

Segundo a Anvisa, a apresentação em cápsulas não possui registro no país.

Outro lote de Imbruvica, identificado pelo código 06A02V, também entrou na lista de apreensão. Nesse caso, a agência informou que o produto não corresponde a um medicamento fabricado pela empresa responsável.

Por que medicamentos falsificados representam risco à saúde?

Medicamentos falsificados ou sem procedência comprovada podem comprometer a segurança dos pacientes. Isso ocorre porque não existe garantia de que os produtos apresentem composição, qualidade, segurança e eficácia compatíveis com os medicamentos originais.

No caso dos tratamentos oncológicos, a irregularidade preocupa especialmente porque os medicamentos integram estratégias terapêuticas que exigem acompanhamento e controle rigorosos.

A Anvisa alertou que a comercialização de produtos falsificados representa risco sanitário elevado. Por isso, a agência determinou medidas para impedir a circulação do lote irregular de Imbruvica.

Anvisa também apreende lote falsificado de Dysport

A resolução também determina a apreensão de um lote falsificado de Dysport, medicamento à base de toxina botulínica.

O lote 039228 foi considerado irregular após a Beaufour Ipsen Farmacêutica, empresa detentora do registro, informar que desconhece o produto.

A determinação proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do lote identificado.

Quais produtos da GMP foram proibidos?

A Anvisa também proibiu a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial da marca GMP/Growth Muscle Pharma.

Os produtos estavam disponíveis na internet e não possuem registro, notificação ou cadastro na agência.

Confira os produtos incluídos na determinação:

Winstrol (oleosa) GMP;

Stanozolol comp. GMP;

Proviron GMP;

Propionato de testosterona GMP;

Primobolan GMP;

Oxandrolona GMP;

NPP GMP;

Masteron GMP;

Decanoato de nandrolona (Deca) GMP;

Hemogenin GMP;

Enantato de testosterona GMP;

Durateston GMP;

Dianabol GMP;

Boldenona GMP;

Deposteron GMP;

Acetato de trembolona GMP.

A medida também se aplica a pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que promovam, divulguem, exponham à venda, distribuam, comercializem ou utilizem os produtos proibidos.

Como consultar medicamentos irregulares?

A Anvisa publica resoluções de fiscalização no Diário Oficial da União e divulga informações sobre produtos irregulares em seus canais oficiais.

Pacientes e consumidores devem verificar a procedência dos medicamentos e buscar orientação de profissionais de saúde ou farmacêuticos diante de dúvidas sobre a autenticidade de um produto.

No caso de tratamentos contínuos ou oncológicos, qualquer dúvida sobre um medicamento deve ser esclarecida com a equipe responsável pelo acompanhamento, sem interromper o tratamento por conta própria.