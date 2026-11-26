Anvisa apreende medicamentos falsificados para tratamento de câncer
Anvisa determina apreensão de lotes irregulares de Darzalex, Imbruvica e Dysport, além de proibir produtos sem registro da marca GMP.
Agência proíbe comercialização, distribuição e uso de lotes irregulares de medicamentos oncológicos, toxina botulínica e produtos sem registro sanitário
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de lotes de medicamentos falsificados ou irregulares destinados ao tratamento de câncer. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição e o uso de produtos sem registro sanitário identificados no mercado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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A publicação da resolução aconteceu nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. A própria empresa detentora do registro de alguns medicamentos comunicou à agência irregularidades envolvendo produtos encontrados no Brasil.
Entre os medicamentos atingidos estão lotes de Darzalex e Imbruvica, utilizados no tratamento de doenças oncológicas. A fiscalização também identificou um lote falsificado de Dysport, medicamento à base de toxina botulínica.
Quais medicamentos para câncer foram alvo da apreensão da Anvisa?
A determinação envolve lotes de Darzalex e Imbruvica. Segundo as informações divulgadas pela Anvisa, os produtos apresentam irregularidades relacionadas à origem, à apresentação comercial ou à falsificação.
A identificação do caso do Darzalex, dos lotes QAS3E15, com validade até dezembro de 2026, e QHS5U06, com validade até julho de 2027, aconteceu no mercado brasileiro.
A Janssen-Cilag Farmacêutica, empresa detentora do registro, informou que os medicamentos tinham como destino a comercialização na Turquia. Além disso, as embalagens apresentam diferenças em relação ao produto registrado no Brasil, incluindo erros de digitação e características técnicas divergentes.
Já o lote 2154044 de Imbruvica 140 mg, apresentado em frasco com 90 cápsulas, foi produzido para o mercado chinês. O produto, fabricado em outubro de 2024 e com validade até setembro de 2027, também foi identificado no Brasil.
Segundo a Anvisa, a apresentação em cápsulas não possui registro no país.
Outro lote de Imbruvica, identificado pelo código 06A02V, também entrou na lista de apreensão. Nesse caso, a agência informou que o produto não corresponde a um medicamento fabricado pela empresa responsável.
Por que medicamentos falsificados representam risco à saúde?
Medicamentos falsificados ou sem procedência comprovada podem comprometer a segurança dos pacientes. Isso ocorre porque não existe garantia de que os produtos apresentem composição, qualidade, segurança e eficácia compatíveis com os medicamentos originais.
No caso dos tratamentos oncológicos, a irregularidade preocupa especialmente porque os medicamentos integram estratégias terapêuticas que exigem acompanhamento e controle rigorosos.
A Anvisa alertou que a comercialização de produtos falsificados representa risco sanitário elevado. Por isso, a agência determinou medidas para impedir a circulação do lote irregular de Imbruvica.
Anvisa também apreende lote falsificado de Dysport
A resolução também determina a apreensão de um lote falsificado de Dysport, medicamento à base de toxina botulínica.
O lote 039228 foi considerado irregular após a Beaufour Ipsen Farmacêutica, empresa detentora do registro, informar que desconhece o produto.
A determinação proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do lote identificado.
Quais produtos da GMP foram proibidos?
A Anvisa também proibiu a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial da marca GMP/Growth Muscle Pharma.
Os produtos estavam disponíveis na internet e não possuem registro, notificação ou cadastro na agência.
Confira os produtos incluídos na determinação:
- Winstrol (oleosa) GMP;
- Stanozolol comp. GMP;
- Proviron GMP;
- Propionato de testosterona GMP;
- Primobolan GMP;
- Oxandrolona GMP;
- NPP GMP;
- Masteron GMP;
- Decanoato de nandrolona (Deca) GMP;
- Hemogenin GMP;
- Enantato de testosterona GMP;
- Durateston GMP;
- Dianabol GMP;
- Boldenona GMP;
- Deposteron GMP;
- Acetato de trembolona GMP.
A medida também se aplica a pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que promovam, divulguem, exponham à venda, distribuam, comercializem ou utilizem os produtos proibidos.
Como consultar medicamentos irregulares?
A Anvisa publica resoluções de fiscalização no Diário Oficial da União e divulga informações sobre produtos irregulares em seus canais oficiais.
Pacientes e consumidores devem verificar a procedência dos medicamentos e buscar orientação de profissionais de saúde ou farmacêuticos diante de dúvidas sobre a autenticidade de um produto.
No caso de tratamentos contínuos ou oncológicos, qualquer dúvida sobre um medicamento deve ser esclarecida com a equipe responsável pelo acompanhamento, sem interromper o tratamento por conta própria.
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