Ereção difícil pode indicar problemas na circulação sanguínea
Dificuldade persistente de ereção pode sinalizar alterações vasculares e anteceder sintomas cardiovasculares. Entenda os fatores de risco e a investigação.
A dificuldade para conseguir ou manter uma ereção nem sempre está relacionada apenas à saúde sexual. Em alguns casos, o problema pode indicar alterações na circulação sanguínea e anteceder manifestações de doenças cardiovasculares.
Isso acontece porque a ereção depende do fluxo de sangue para o pênis. Quando os vasos sanguíneos apresentam alterações, esse mecanismo pode ficar comprometido, mesmo antes de surgirem sintomas em outras partes do organismo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Segundo o consenso médico Princeton IV, publicado em 2024, a disfunção erétil pode anteceder, em média, de dois a cinco anos os sinais clínicos de doenças cardiovasculares.
Por isso, investigar a dificuldade persistente de ereção também pode ajudar a identificar fatores de risco para problemas cardíacos.
Por que a disfunção erétil pode indicar problemas cardiovasculares?
A ereção depende do funcionamento adequado dos vasos sanguíneos. Durante o estímulo sexual, o organismo aumenta o fluxo de sangue para o pênis, permitindo a ereção.
Entretanto, alterações na circulação podem comprometer esse processo. Entre as possíveis causas estão a aterosclerose, que provoca o acúmulo de placas de gordura nas artérias, e a disfunção endotelial.
O endotélio é a camada interna dos vasos sanguíneos. Ele participa da regulação da circulação e do funcionamento vascular. Quando essa estrutura apresenta alterações, o organismo pode ter dificuldade para controlar adequadamente o fluxo sanguíneo.
Além disso, as artérias que irrigam o pênis têm calibre menor do que as coronárias, responsáveis pela circulação no coração. Assim, alterações vasculares podem comprometer a circulação peniana antes de provocar manifestações perceptíveis em outros órgãos.
Segundo Carlos Frederico Buloto Schmitd, médico urologista e diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, a dificuldade persistente de ereção exige investigação das condições que podem comprometer a circulação.
Quais fatores de risco podem comprometer a ereção?
Algumas condições aumentam o risco de alterações nos vasos sanguíneos e podem comprometer a função erétil. Entre elas estão:
- Pressão alta;
- Diabetes;
- Colesterol elevado;
- Obesidade;
- Sedentarismo;
- Tabagismo.
A idade também influencia a saúde vascular. Entretanto, a dificuldade de ereção não representa uma consequência inevitável do envelhecimento.
Quando o problema acontece com frequência, principalmente de forma gradual e persistente, a avaliação médica pode ajudar a identificar sua origem.
Além disso, nem toda disfunção erétil tem causa vascular. Alterações hormonais, problemas neurológicos, ansiedade, fatores emocionais e determinados medicamentos também podem interferir na função sexual.
Em alguns casos, diferentes fatores contribuem simultaneamente para o problema.
Como investigar a disfunção erétil?
A avaliação médica começa com uma conversa sobre o início da dificuldade, a frequência dos episódios e a presença de outros sintomas ou problemas de saúde.
O profissional também considera o histórico familiar, os hábitos de vida e os medicamentos utilizados.
Dependendo do caso, a investigação pode incluir:
- Medição da pressão arterial: ajuda a identificar alterações relacionadas à saúde cardiovascular;
- Exames de glicose e hemoglobina glicada: avaliam os níveis de açúcar no sangue e ajudam a investigar diabetes;
- Exame de colesterol: permite avaliar alterações nos níveis de gorduras circulantes;
- Exames hormonais: podem investigar alterações hormonais, quando indicados.
A partir dos resultados, o médico pode recomendar avaliação cardiológica e exames complementares, conforme o perfil de risco.
Como tratar a disfunção erétil?
O tratamento depende da causa identificada. Além das abordagens específicas para a dificuldade de ereção, o controle dos fatores de risco cardiovascular pode contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos.
Entre as medidas que ajudam a proteger a circulação estão:
- Praticar atividade física regularmente;
- Manter uma alimentação equilibrada;
- Controlar a pressão arterial, o diabetes e o colesterol;
- Buscar orientação para controlar o peso, quando necessário;
- Evitar o cigarro.
A automedicação também exige atenção. Medicamentos utilizados para melhorar a ereção podem apresentar contraindicações e interações com outros remédios, especialmente alguns utilizados no tratamento de doenças cardíacas.
Por isso, o uso exige orientação profissional.
Quando procurar um médico?
A dificuldade persistente para conseguir ou manter uma ereção merece avaliação, mesmo quando não existem outros sintomas.
Embora o problema não confirme a presença de uma doença cardíaca, pode indicar fatores de risco que ainda não receberam diagnóstico.
Investigar a origem da disfunção erétil permite avaliar a saúde sexual e identificar possíveis alterações cardiovasculares. Portanto, não é necessário esperar o aparecimento de dor no peito ou de outros sintomas cardíacos para procurar atendimento.
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