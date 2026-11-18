Anvisa aprova Botox para tratar aumento do músculo da mastigação
Anvisa aprova o uso da toxina botulínica para tratar hipertrofia benigna do masseter, condição que pode alargar a parte inferior do rosto.
O Botox, conhecido pelo uso estético para suavizar rugas, ganhou uma nova indicação terapêutica no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da toxina botulínica tipo A para tratar a hipertrofia benigna do masseter.
A condição provoca o aumento do músculo responsável pela mastigação e pode alterar o formato do rosto. Como consequência, a parte inferior da face pode apresentar um aspecto mais largo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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A nova indicação amplia as possibilidades de tratamento com a toxina botulínica. Além disso, oferece uma alternativa para pessoas que apresentam aumento excessivo desse músculo.
Para que serve o Botox no músculo da mastigação?
A nova indicação permite utilizar a toxina botulínica tipo A para reduzir temporariamente a atividade do masseter. Esse músculo fica na lateral da mandíbula e participa dos movimentos necessários para mastigar.
Na prática, a substância bloqueia temporariamente a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas. Esse neurotransmissor participa da comunicação entre os nervos e os músculos.
Com esse bloqueio, a musculatura tratada relaxa. Assim, o tratamento pode reduzir a proeminência do masseter e melhorar o contorno da parte inferior do rosto.
A Anvisa publicou a autorização na segunda-feira (16), no Diário Oficial da União. A decisão consta na Resolução RE nº 4.459, de 12 de novembro de 2026.
O que é hipertrofia benigna do masseter?
A hipertrofia benigna do masseter ocorre quando esse músculo aumenta de volume. Como resultado, a região inferior do rosto pode ficar mais larga.
Embora não represente risco à vida, a condição pode provocar consequências funcionais e estéticas. Além disso, pode afetar a qualidade de vida e a percepção que a pessoa tem da própria aparência.
O aumento do masseter modifica o contorno facial. Por isso, algumas pessoas procuram tratamento para reduzir a proeminência muscular.
O que dizem os estudos sobre a eficácia do Botox?
A aprovação da nova indicação considerou resultados de um ensaio clínico de fase 3. O estudo avaliou 377 participantes e comparou o tratamento com Botox ao uso de placebo.
Os resultados mostraram melhora de pelo menos dois graus na escala de proeminência do masseter em 51,2% dos participantes tratados com Botox.
Por outro lado, apenas 2,2% dos participantes que receberam placebo alcançaram o mesmo resultado.
A diferença indica uma resposta mais expressiva entre as pessoas que receberam a toxina botulínica.
Quais são as indicações do Botox no Brasil?
A toxina botulínica tipo A já possui diferentes indicações terapêuticas no país. Entre elas, estão tratamentos para determinadas condições neurológicas e musculares.
Além disso, a substância também tem aplicações estéticas.
Com a decisão da Anvisa, o tratamento da hipertrofia benigna do masseter passa a integrar as indicações aprovadas no Brasil.
A autorização amplia o uso terapêutico da toxina, que atua temporariamente na atividade muscular.
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