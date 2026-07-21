Anvisa aprova novo medicamento para tipo agressivo de linfoma

O tratamento de um câncer agressivo nem sempre oferece muitas alternativas, principalmente quando a doença volta após a primeira terapia ou deixa de responder aos medicamentos disponíveis. Para esses pacientes, novas opções podem representar uma oportunidade de controlar a evolução da doença e melhorar a qualidade de vida. Nesta semana, a “Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)” aprovou o registro do Columvi® (glofitamabe) para adultos com um tipo agressivo de linfoma não Hodgkin. A decisão amplia o arsenal terapêutico para um grupo de pacientes que possui opções limitadas de tratamento.

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O medicamento será utilizado em associação com outros dois fármacos e é destinado a pessoas que não podem realizar transplante de células-tronco, procedimento considerado uma alternativa para alguns casos da doença.

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Quem poderá usar o novo medicamento aprovado pela Anvisa?

O Columvi® foi aprovado para adultos com linfoma difuso de grandes células B, o subtipo mais frequente de linfoma não Hodgkin agressivo.

A indicação contempla pacientes cuja doença voltou após tratamentos anteriores ou se mostrou resistente às terapias já utilizadas. Além disso, o medicamento será destinado apenas às pessoas que não apresentam indicação para o transplante autólogo de células-tronco.

Segundo a Anvisa, o tratamento deverá ser realizado em combinação com a gencitabina e a oxaliplatina, medicamentos já empregados no combate a diferentes tipos de câncer.

O que é o linfoma não Hodgkin?

Câncer pode atingir pessoas de todas as idades. O linfoma não Hodgkin é um câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático, responsável por parte das defesas naturais do organismo.

Como esse sistema está distribuído por todo o corpo, a doença pode surgir em diferentes regiões, como pescoço, axilas, tórax, abdômen e virilha.

Embora possa afetar crianças, adolescentes e adultos, a incidência aumenta com o envelhecimento, especialmente após os 60 anos. Entre os tumores linfáticos, também é o tipo mais comum na infância.

O linfoma difuso de grandes células B apresenta crescimento rápido. Por isso, exige diagnóstico precoce e tratamento imediato para aumentar as chances de controle da doença.

Como o Columvi age contra o câncer?

Medicamento estimula o sistema imunológico. O Columvi pertence à classe dos anticorpos monoclonais biespecíficos, medicamentos desenvolvidos para direcionar a resposta do sistema imunológico contra as células tumorais.

O medicamento atua ligando simultaneamente duas proteínas diferentes. Uma delas é a CD20, presente nas células B do tumor. A outra é a CD3, encontrada nas células T, responsáveis pela defesa do organismo.

Essa aproximação faz com que as células de defesa reconheçam o câncer com maior eficiência e passem a destruir as células malignas.

Esse mecanismo representa uma abordagem mais direcionada, diferente da quimioterapia tradicional, que também pode atingir células saudáveis.

Por que essa aprovação é importante?

Pacientes com linfoma difuso de grandes células B recorrente ou resistente costumam enfrentar um cenário terapêutico desafiador.

Quando a doença retorna ou deixa de responder ao tratamento inicial, as opções disponíveis diminuem significativamente.

Por isso, a aprovação de novas terapias amplia as possibilidades de controle da doença e oferece alternativas para pessoas que não podem realizar transplante de células-tronco.

A análise do tratamento, entretanto, continua sendo individualizada e depende da avaliação do médico hematologista ou oncologista.

O que pacientes e familiares devem fazer?

Quem recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin deve manter acompanhamento especializado e discutir com a equipe médica todas as opções terapêuticas disponíveis.

Também é fundamental seguir corretamente o tratamento indicado, comparecer às consultas de acompanhamento e comunicar qualquer efeito adverso durante o uso dos medicamentos.

O diagnóstico precoce e o acesso às terapias mais adequadas aumentam as chances de controle da doença e podem contribuir para uma melhor qualidade de vida.