Anvisa manda recolher whey e canela com adulterações

A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (23/6), a suspensão imediata e o recolhimento de dois produtos contaminados. A decisão afeta o Suplemento Proteico – 100% Full Whey, da marca Fullife Nutrition, e a canela-da-China em pó, da marca Kinino.

Testes detectaram contaminação e rótulos falsos

A Fundação Ezequiel Dias, que realizou os testes, constatou problemas graves nas amostras de whey e canela analisadas. No whey protein, identificou contaminação bacteriana capaz de provocar intoxicação alimentar. Além disso, encontrou glúten, que não aparece no rótulo, o que coloca em risco pessoas com doença celíaca.

Já a canela em pó apresentou amido, substância estranha à composição da especiaria, o que indica fraude na formulação.

Produtos representam risco à saúde

De acordo com a Anvisa, os itens violam a legislação sanitária vigente. Por isso, o órgão proibiu a venda e ordenou o recolhimento de todos os lotes comercializados em território nacional.

Recomendações aos consumidores

A Anvisa orienta que os consumidores parem de usar os produtos de imediato. Além disso, recomenda que entrem em contato com os fabricantes para realizar a devolução correta dos itens.

A agência reforça a importância da fiscalização constante e alerta para os perigos das substâncias não declaradas nos rótulos, especialmente para quem possui restrições alimentares severas.