Anvisa proíbe produto com berberina vendido como “Ozempic natural”

Quem procura alternativas para emagrecer pode encontrar nas redes sociais produtos apresentados como versões naturais de medicamentos conhecidos. Um desses produtos entrou no radar da Anvisa. A agência determinou a apreensão do suplemento SOLL*Q-75 e proibiu produtos com berberina sem regularização sanitária no Brasil.

A medida chama atenção para um problema comum: produtos vendidos com promessas de emagrecimento podem não ter eficácia comprovada nem autorização para esse tipo de uso.

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Berberina é o mesmo que Ozempic?

Não. A berberina não equivale ao Ozempic e não possui o mesmo mecanismo de ação. O medicamento contém semaglutida, uma substância que atua em mecanismos relacionados ao controle da glicose e do apetite. Já a berberina é um composto encontrado em algumas plantas. Ela ganhou popularidade nas redes sociais como “Ozempic natural”.

Essa comparação, porém, não encontra respaldo científico suficiente. Os estudos sobre o uso da berberina para emagrecimento ainda apresentam limitações. Por isso, não existe comprovação de que a substância produza resultados semelhantes aos medicamentos usados para tratar obesidade e diabetes.

Por que a Anvisa proibiu o produto?

O SOLL*Q-75 era comercializado como produto de medicina tradicional chinesa e prometia efeitos relacionados a problemas metabólicos. A legislação permite determinadas categorias de produtos de medicina tradicional chinesa, desde que elas cumpram requisitos específicos.

O problema ocorreu quando as alegações ultrapassaram as possibilidades permitidas para essa categoria. Além da apreensão do produto, a resolução publicada no Diário Oficial da União proibiu a fabricação, distribuição e propaganda de produtos com berberina sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Na prática, o consumidor deve desconfiar de produtos que prometem tratar doenças ou emagrecer sem apresentar regularização adequada.

A berberina ajuda a emagrecer?

As evidências ainda não permitem afirmar que a berberina seja um tratamento eficaz para perda de peso. Algumas pesquisas investigam possíveis efeitos da substância sobre glicose e colesterol. Mesmo nesses casos, os resultados ainda apresentam limitações.

Isso significa que um produto com berberina não deve substituir medicamentos ou tratamentos indicados para diabetes, colesterol ou obesidade. Também não existe justificativa para chamar a substância de versão natural de um medicamento específico.

Quais efeitos colaterais a berberina pode causar?

O consumo por via oral pode provocar sintomas digestivos. Entre eles estão náusea, diarreia, constipação, gases, distensão abdominal e dor abdominal. Algumas pessoas também podem apresentar vômitos e dor de cabeça. Além disso, uma substância natural pode interagir com medicamentos. Por isso, o uso sem orientação pode trazer riscos, principalmente para quem já realiza algum tratamento.

Como identificar um produto irregular?

Antes de comprar um suplemento ou produto vendido pela internet, verifique se ele possui regularização sanitária. Desconfie de anúncios que prometem emagrecimento rápido ou resultados semelhantes aos de medicamentos conhecidos. Expressões como “Ozempic natural” também exigem atenção. Uma estratégia de marketing não comprova eficácia. Outro cuidado consiste em evitar produtos vendidos diretamente pelas redes sociais quando faltam informações claras sobre origem, composição e regularização.

O que fazer se você já usa um produto com berberina?

Não aumente a dose por conta própria para tentar acelerar resultados. Também não substitua um medicamento prescrito por um produto vendido como alternativa natural. Quem utiliza berberina ou outro suplemento regularmente deve conversar com um profissional de saúde. Essa orientação ajuda a avaliar possíveis interações e a necessidade de manter ou interromper o uso.

A principal mensagem do alerta é simples: natural não significa automaticamente seguro ou eficaz. Para quem busca emagrecer ou controlar a glicose, o caminho mais seguro envolve diagnóstico correto, acompanhamento e tratamentos com eficácia e segurança avaliadas.

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