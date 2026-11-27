Anvisa proíbe tirzepatida e retatrutida sem registro no Brasil
Anvisa determina apreensão de produtos com tirzepatida e retatrutida sem registro e também de lote falsificado de Durateston.
Agência determina apreensão de produtos vendidos irregularmente e alerta que medicamentos não podem ser comercializados, divulgados ou utilizados
A popularização das chamadas canetas emagrecedoras aumentou a procura por medicamentos que atuam no controle do peso e da glicose no sangue. Entretanto, nem todos os produtos anunciados na internet possuem autorização sanitária ou comprovação de segurança para uso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Nesse contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de três produtos: TZ Gold, Retatrutide, da Ayus Genetics, e GHK-CU, também da Ayus Genetics.
A medida consta na Resolução 4.622/2026, publicada nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União. Além da apreensão, a agência proibiu a importação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o uso dos produtos.
Segundo a Anvisa, os itens não possuem registro e são fabricados por empresa não identificada. Portanto, não podem circular legalmente no mercado brasileiro.
Quais medicamentos a Anvisa proibiu?
A resolução determina a apreensão dos seguintes produtos:
- TZ Gold: tirzepatida, na concentração de 20 mg/0,6 mL;
- Retatrutide: produto da Ayus Genetics, na concentração de 20 mg/1 mL;
- GHK-CU: produto da Ayus Genetics, na concentração de 100 mg.
A proibição alcança pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem esses produtos.
A Anvisa também esclarece que a medida não permite a importação ou utilização dos itens, mesmo quando vendedores anunciam essas substâncias como alternativas para emagrecimento ou outros tratamentos.
Por que a tirzepatida sem registro preocupa?
A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento que atua nos receptores de dois hormônios envolvidos no controle da glicose e do apetite.
O medicamento possui indicação terapêutica aprovada pela Anvisa, mas essa autorização não se estende automaticamente a qualquer produto que contenha a mesma substância.
O TZ Gold, por exemplo, não possui registro sanitário. Por isso, a agência determinou sua apreensão e proibiu sua circulação.
Essa diferença é importante porque o registro permite avaliar aspectos como qualidade, segurança, eficácia e condições de fabricação do medicamento.
Assim, comprar produtos sem autorização sanitária pode expor o consumidor a riscos relacionados à composição, à procedência e à qualidade.
Retatrutida ainda está em fase experimental
A retatrutida também exige atenção. Diferentemente da tirzepatida, essa substância ainda está em fase de pesquisa e não possui autorização para comercialização.
O medicamento experimental atua em três receptores hormonais relacionados ao metabolismo e ao controle do apetite.
Segundo as informações divulgadas pela Anvisa, a empresa responsável pelo desenvolvimento da substância ainda não solicitou registro à agência brasileira nem a outras autoridades reguladoras internacionais.
Além disso, os estudos clínicos não foram concluídos. Portanto, a retatrutida não está autorizada para venda em nenhum país.
Anúncios que oferecem a substância como medicamento disponível para emagrecimento, portanto, não representam uma alternativa terapêutica aprovada.
Anvisa também determina apreensão de Durateston falsificado
A resolução inclui outra medida de fiscalização: a apreensão do lote 999511 do medicamento Durateston, à base de testosterona.
A própria Aspen Pharma Indústria Farmacêutica, empresa responsável pelo registro do medicamento, comunicou a identificação de unidades falsificadas desse lote no mercado.
Segundo a Anvisa, as embalagens apresentam diferenças em relação ao produto original.
Entre as irregularidades identificadas estão a ausência de pontuação final em uma frase obrigatória na faixa vermelha da embalagem e o uso de uma fonte diferente da original.
A identificação dessas alterações reforça a importância de conferir a procedência dos medicamentos antes da utilização.
Como se proteger de medicamentos irregulares?
A compra de medicamentos exige atenção, especialmente quando vendedores oferecem produtos pela internet com promessas de emagrecimento rápido ou resultados extraordinários.
Para reduzir os riscos, o consumidor deve:
- Comprar medicamentos somente em farmácias e estabelecimentos autorizados;
- Conferir o registro do produto na Anvisa;
- Verificar a integridade da embalagem e as informações do fabricante;
- Desconfiar de produtos sem identificação clara de procedência;
- Evitar medicamentos experimentais anunciados como tratamentos liberados;
- Não utilizar substâncias sem orientação de um profissional de saúde.
Além disso, quem encontrar anúncios dos produtos proibidos pode consultar os canais oficiais da Anvisa e buscar informações sobre as medidas de fiscalização.
A agência reforça que as proibições alcançam tanto a comercialização quanto a divulgação dos itens. Portanto, a presença desses produtos em anúncios digitais não significa que tenham autorização para uso no Brasil.
Atenção: a proibição não significa que toda tirzepatida seja irregular. O Mounjaro possui registro sanitário no Brasil. A medida atinge especificamente os produtos citados na resolução da Anvisa.
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