Fisioterapeutas explicam por que mudar de posição é fundamental para evitar desconfortos e dão orientações para adaptar o ambiente de trabalho em casa

Trabalhar em casa oferece flexibilidade, mas também exige cuidados com a saúde. Quem passa muitas horas diante do computador pode sentir dores nas costas, no pescoço, nos ombros e nos punhos. No entanto, o principal problema nem sempre está na postura adotada, mas no tempo que o corpo permanece sem movimento.

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Pesquisadores e fisioterapeutas da Universidade Federal do Ceará (UFC) chamam a atenção para essa questão. Segundo eles, não existe uma única posição ideal para trabalhar. O mais importante é alternar posturas, respeitar os sinais do corpo e organizar o ambiente para favorecer o conforto.

“A melhor postura é a próxima”, resume Patrícia Collares, professora do Departamento de Fisioterapia da UFC e coordenadora do Projeto de Fisioterapia na Promoção da Saúde do Trabalhador (PROERGON).

Qual é a melhor postura para trabalhar em home office?

A melhor postura é aquela que permite conforto e mudanças frequentes de posição. Portanto, manter a mesma posição durante horas pode provocar fadiga, dores e outros desconfortos, mesmo em ambientes bem equipados.

O fisioterapeuta Rodrigo Fragoso, vice-coordenador do PROERGON, explica que pesquisas recentes questionam algumas interpretações tradicionais sobre postura.

Segundo ele, estudos mostram que inclinar o pescoço para olhar o celular não representa, isoladamente, um grande vilão para a saúde, como algumas informações divulgadas na internet sugerem.

Isso não significa, entretanto, que o trabalhador deva ignorar os desconfortos.

“Se você percebe que está fadigando, que está doendo, está formigando, você sente o desconforto nessa região, já está na hora de mudar essa posição”, orienta Fragoso.

Assim, observar os sinais do corpo e movimentar-se ao longo do expediente ajuda a reduzir o desconforto provocado pela permanência prolongada na mesma posição.

Pescoço inclinado realmente suporta 27 quilos?

A informação de que inclinar a cabeça para olhar o celular equivale a colocar até 27 quilos sobre o pescoço ganhou popularidade na internet.

O número surgiu de um estudo publicado em 2014 pelo cirurgião de coluna norte-americano Kenneth Hansraj, na revista científica Surgical Technology International.

O pesquisador utilizou um modelo computacional para estimar como a inclinação da cabeça aumenta o esforço sobre a musculatura cervical.

Pelo cálculo, a cabeça de um adulto exerce uma carga equivalente ao próprio peso, entre 4,5 e 5,5 quilos, na posição neutra. Já a inclinação de 60 graus elevaria essa estimativa para aproximadamente 27 quilos.

Entretanto, Rodrigo Fragoso ressalta que um modelo computacional não reproduz necessariamente todas as condições do corpo humano.

“Recentemente, alguns estudos têm visto que a postura do pescoço não é um vilão tão grande quanto se pensava por esse modelo computacional”, explica.

Uma pesquisa brasileira publicada em 2018 na revista European Spine Journal avaliou 150 jovens de 18 a 21 anos. Os pesquisadores não encontraram associação entre a inclinação do pescoço durante o uso do celular e a presença ou frequência de dores cervicais.

Portanto, mais do que buscar uma postura rígida, o trabalhador precisa evitar permanecer muito tempo na mesma posição.

Cadeira ergonômica resolve os problemas de postura?

Uma cadeira ergonômica pode melhorar o conforto, mas não substitui os movimentos durante o expediente.

Patrícia Collares alerta que investir em equipamentos caros não garante, sozinho, um ambiente saudável.

“De nada adianta você ter a cadeira gamer top de linha, a mais cara, com maior número de funcionalidades (…) se não sabe usar”, afirma.

Além disso, o trabalhador precisa ajustar os equipamentos às próprias necessidades e manter espaço livre para movimentar as pernas.

Segundo Rodrigo Fragoso, uma fotografia do ambiente também não permite avaliar completamente a ergonomia. Afinal, a imagem pode registrar apenas uma posição momentânea do trabalhador.

Como organizar o notebook e a mesa de trabalho?

Mesmo quem trabalha em casa de maneira improvisada pode adotar medidas simples para melhorar o conforto.

O segundo volume do Manual de Ergonomia para o Uso de Dispositivos de Tela em Home Office, desenvolvido pelo PROERGON, apresenta orientações práticas para organizar o ambiente.

Confira as principais recomendações:

Tela: mantenha a borda superior do monitor na altura dos olhos. No notebook, utilize suporte, livros ou uma caixa firme para elevar a tela.

mantenha a borda superior do monitor na altura dos olhos. No notebook, utilize suporte, livros ou uma caixa firme para elevar a tela. Teclado e mouse: utilize equipamentos separados quando elevar o notebook, para manter os braços em uma posição confortável.

utilize equipamentos separados quando elevar o notebook, para manter os braços em uma posição confortável. Distância: deixe a tela aproximadamente à distância de um braço estendido.

deixe a tela aproximadamente à distância de um braço estendido. Ombros e braços: mantenha os ombros relaxados, os cotovelos próximos ao corpo e os punhos retos.

mantenha os ombros relaxados, os cotovelos próximos ao corpo e os punhos retos. Coluna: utilize uma almofada ou toalha enrolada na região lombar para preservar a curvatura natural das costas.

utilize uma almofada ou toalha enrolada na região lombar para preservar a curvatura natural das costas. Pernas e pés: ajuste a cadeira para apoiar os pés no chão. Se necessário, utilize um apoio ou banquinho.

ajuste a cadeira para apoiar os pés no chão. Se necessário, utilize um apoio ou banquinho. Iluminação: organize a luz natural ou artificial para evitar reflexos na tela e desconforto visual.

organize a luz natural ou artificial para evitar reflexos na tela e desconforto visual. Duas telas: mantenha o monitor principal à frente e o secundário ao lado, com angulação de até 15 graus.

mantenha o monitor principal à frente e o secundário ao lado, com angulação de até 15 graus. Celular: procure manter a cabeça em posição neutra e o aparelho próximo à altura dos olhos.

Patrícia também destaca a importância da organização pessoal durante o trabalho remoto. Para ela, escolher roupas adequadas ajuda a criar uma rotina de concentração e compromisso profissional.

O que a legislação determina sobre ergonomia no home office?

A ergonomia também envolve responsabilidades legais. No Brasil, a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características dos trabalhadores.

Além disso, o artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o empregador oriente expressamente seus funcionários sobre as precauções necessárias para evitar doenças e acidentes de trabalho no teletrabalho.

O trabalhador, por sua vez, deve assinar um termo de responsabilidade e seguir as orientações recebidas.

Rodrigo Fragoso reforça que a ergonomia deve priorizar a adaptação do ambiente às necessidades de quem trabalha.

“A ergonomia é uma ciência que (…) traz a informação, a importância, de deixar aquele ambiente o mais adaptado possível para o trabalhador”, explica.

Manual gratuito reúne orientações para quem trabalha em casa

O PROERGON lançou, em 2026, o segundo volume do Manual de Ergonomia para o Uso de Dispositivos de Tela em Home Office.

O material reúne recomendações para melhorar as condições de trabalho e orientar o uso de computadores e outros dispositivos.

A primeira edição saiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Além das orientações sobre equipamentos, o volume inicial também apresentou exercícios de alongamento e recomendações para pausas.

Quem deseja consultar as orientações pode acessar gratuitamente o segundo volume no repositório institucional da Universidade Federal do Ceará.

A principal mensagem dos especialistas é simples: não existe postura perfeita para permanecer durante todo o expediente. Alternar posições, movimentar o corpo e respeitar os sinais de desconforto são atitudes importantes para preservar a saúde no home office.