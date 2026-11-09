Anvisa proíbe Ultra Shape e outros quatro produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do emagrecedor Ultra Shape em todo o país. O produto não possui registro, notificação ou cadastro no órgão sanitário. Por isso, sua fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e utilização estão proibidas.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial da União. A fiscalização também alcança pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que participem da divulgação ou comercialização do produto.

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Segundo a Anvisa, a agência comprovou anúncios de venda e comercialização do emagrecedor. Além disso, a fiscalização identificou que uma empresa desconhecida fabrica o produto.

A medida reforça a importância de verificar a regularidade de produtos destinados ao emagrecimento. Afinal, a ausência de controle sanitário impede que o consumidor tenha garantias sobre a procedência e a segurança desses produtos.

Por que a Anvisa proibiu o emagrecedor Ultra Shape?

O principal motivo da apreensão é a falta de regularização sanitária. O Ultra Shape não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

A agência também identificou anúncios de venda e comercialização do produto. Diante dessas irregularidades, determinou medidas para impedir sua circulação no mercado.

A resolução abrange todas as etapas relacionadas ao emagrecedor. Portanto, ninguém pode fabricar, vender, distribuir, divulgar ou utilizar o Ultra Shape.

A determinação também alcança empresas e pessoas físicas envolvidas nessas atividades.

Quais outros produtos entraram na lista de apreensão?

A resolução da Anvisa também inclui quatro produtos fabricados pela empresa Ciência da Natureza Eireli.

Confira os itens atingidos pela medida:

Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia);

Garra D;

Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D;

Sucupira + Unha de Gato + Garra D.

Segundo a agência, esses produtos não possuem registro sanitário. Além disso, a empresa responsável não tem autorização para fabricar medicamentos.

Por esse motivo, a determinação também proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o uso desses itens.

Como identificar produtos irregulares para emagrecer?

Antes de comprar um produto com finalidade de emagrecimento, o consumidor deve verificar sua situação sanitária.

A consulta pode ser feita diretamente no portal da Anvisa, que disponibiliza informações sobre produtos regularizados.

Além disso, é importante desconfiar de anúncios que prometem resultados rápidos ou apresentam benefícios sem comprovação.

Produtos vendidos pela internet também exigem atenção. A presença de publicidade em redes sociais ou plataformas de comércio eletrônico não significa que a Anvisa autorizou sua comercialização.

Quem encontrar anúncios dos produtos atingidos pela resolução deve considerar que a agência proibiu sua divulgação e venda.

A Agência Brasil informou que procurou a empresa Ciência da Natureza Eireli para obter um posicionamento. Até a publicação da reportagem, aguardava uma resposta.