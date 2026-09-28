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Anvisa registra caneta semanal que combina insulina e semaglutida

O Kyinsu combina insulina icodeca e semaglutida em uma dose fixa para aplicação semanal.

A foto alude a novas canetas emagrecedoras
Fonte: Magnific

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou, nesta segunda-feira (28), o Kyinsu, medicamento que combina insulina icodeca e semaglutida em uma única aplicação semanal.

A indicação do medicamento é para adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença com insulina basal ou medicamentos agonistas do receptor de GLP-1.

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O tratamento também deve ser associado à alimentação adequada, à prática de exercícios e, quando indicado, a medicamentos antidiabéticos orais.

Como funciona o medicamento que combina insulina e semaglutida?

O Kyinsu reúne dois componentes com funções diferentes no controle da glicemia. A insulina icodeca atua como uma insulina basal de longa duração. Já a semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor do GLP-1.

Segundo a Anvisa, o produto é o primeiro a combinar, em dose fixa, uma insulina basal e um agonista do receptor de GLP-1 para administração semanal.

A proposta amplia as alternativas para pessoas que precisam intensificar o tratamento do diabetes tipo 2. Dessa forma, a combinação reúne dois mecanismos de ação em uma única aplicação.

Para quem o é o Kyinsu?

O medicamento foi registrado para adultos com diabetes tipo 2 que apresentam controle insuficiente da glicemia mesmo com determinados tratamentos.

A indicação inclui pessoas que já utilizam insulina basal ou agonistas do receptor de GLP-1. O tratamento integra uma estratégia que também considera alimentação, exercícios e outros medicamentos, conforme a necessidade de cada paciente.

Por isso, a utilização do produto depende de avaliação e prescrição profissional. O tratamento deve considerar as características e o controle glicêmico de cada pessoa.

O que muda com a aplicação semanal?

A principal característica do novo medicamento está na frequência de administração. Em vez de aplicações mais frequentes de determinados tratamentos, o produto utiliza uma dose fixa destinada ao uso semanal.

Essa característica pode representar uma alternativa para pacientes que precisam intensificar o controle da glicemia. No entanto, a frequência de aplicação não elimina a necessidade de acompanhamento do diabetes.

O registro da Anvisa autoriza a comercialização do medicamento no Brasil dentro das condições previstas para sua indicação.

A aprovação consta da Resolução RE nº 3.790/2026, publicada no Diário Oficial da União.

Serviço

Medicamento: Kyinsu
Princípios ativos: insulina icodeca + semaglutida
Indicação: adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado
Administração: semanal
Registro: Anvisa, por meio da Resolução RE nº 3.790/2026

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