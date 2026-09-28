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Vacina contra 21 sorotipos de bactéria da pneumonia é aprovada

Anvisa aprova vacina pneumocócica 21-valente para prevenir doença invasiva e pneumonia em adultos a partir dos 18 anos.

A foto alude à nova vacina contra pneumonia
Fonte: Magnific

A Anvisa aprovou nesta segunda-feira (28) o registro de uma nova vacina pneumocócica destinada a adultos a partir dos 18 anos. O imunizante protege contra 21 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, associada a infecções que podem variar de quadros leves a formas graves.

A vacina Capvaxive, também chamada de vacina pneumocócica 21-valente conjugada, tem indicação para a prevenção de doença pneumocócica invasiva e pneumonia em adultos.

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Para que serve a vacina pneumocócica 21-valente?

O imunizante atua na prevenção de doenças provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A bactéria pode causar diferentes manifestações clínicas, com intensidades variadas.

Entre os quadros mais conhecidos estão otite média e sinusite. Em situações mais graves, porém, a infecção pode atingir diferentes partes do organismo e provocar doença pneumocócica invasiva.

Essa forma pode incluir pneumonia bacteriana, meningite e sepse. Por isso, a vacinação representa uma estratégia de prevenção contra infecções pneumocócicas em adultos.

Quem pode receber a nova vacina?

Segundo a Anvisa, a Capvaxive é indicada para adultos com 18 anos ou mais. A aprovação autoriza o uso do imunizante para a imunização ativa contra doença pneumocócica invasiva e pneumonia nessa faixa etária.

A indicação, portanto, contempla a população adulta. O registro aprovado pela agência não apresenta, no material divulgado, detalhes sobre um calendário de vacinação ou sobre a oferta do imunizante na rede pública.

O que são os sorotipos protegidos pela vacina?

Os sorotipos correspondem a diferentes características presentes em uma mesma espécie de bactéria. Neste caso, a vacina foi desenvolvida para oferecer proteção contra 21 sorotipos do Streptococcus pneumoniae.

A presença de diferentes sorotipos ajuda a explicar a variedade de doenças associadas à bactéria. Algumas infecções permanecem localizadas, enquanto outras podem evoluir para manifestações sistêmicas. Por isso, a composição da vacina considera diferentes tipos da bactéria relacionados às doenças pneumocócicas.

Como a Anvisa avaliou o registro?

A análise do pedido ocorreu por meio de um procedimento otimizado, com uso integral do mecanismo de confiança regulatória, conhecido como reliance.

Nesse processo, a Anvisa utilizou a avaliação realizada por uma autoridade regulatória estrangeira equivalente. Para esse registro, a referência foi a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos.

A aprovação do registro foi formalizada pela Resolução RE nº 3.790/2026, publicada no Diário Oficial da União.

O que muda com a aprovação?

A decisão da Anvisa permite o registro da vacina Capvaxive no Brasil para a indicação aprovada. O imunizante passa a contar com autorização sanitária para prevenção de doença pneumocócica invasiva e pneumonia em adultos a partir dos 18 anos.

A aprovação, porém, não informa detalhes sobre quando ou onde a vacina estará disponível para aplicação. Essas informações dependem das etapas seguintes à autorização sanitária.

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