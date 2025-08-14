Aqui Notícias
Botulismo na Itália assusta mundo

Sanduíche contaminado na Itália provoca mortes por botulismo; entenda sintomas, causas e prevenção.

A foto alude ao botulismo
FOTO: Freepik

De acordo com a mídia, um sanduíche de brócolis e linguiça consumido em um food truck em Diamante, Itália, provocou a morte de duas pessoas e hospitalizou mais 17. As autoridades sanitárias suspeitam de botulismo, doença rara causada pela toxina da bactéria Clostridium botulinum. Logo após o surto, o estabelecimento foi interditado e os produtos apreendidos. O Ministério Público iniciou investigação para apurar responsabilidades, enquanto médicos alertam sobre os sintomas graves e a necessidade de diagnóstico rápido.

O caso chama atenção para a gravidade do botulismo, que, embora raro, pode ser fatal se não tratado. A intoxicação ocorre principalmente por ingestão de alimentos contaminados, sendo conservas caseiras e embutidos de risco elevado. A visibilidade do incidente reforça, dessa forma, a importância de cuidados com armazenamento e preparo de alimentos, além de conscientização pública sobre sintomas que exigem atenção imediata.

O que é botulismo?

O botulismo é uma intoxicação grave, causada por toxinas da bactéria Clostridium botulinum. A doença ataca nervos periféricos, podendo causar paralisia muscular e dificuldade respiratória. Ela não é contagiosa, mas pode ser contraída mais de uma vez.

Sintomas

  • Dificuldade para engolir e falar
  • Fraqueza facial e muscular simétrica
  • Paralisia dos músculos
  • Dificuldade para respirar
  • Em casos graves, risco de morte

Causas

  • Toxinas produzidas por Clostridium botulinum
  • Alimentos mal conservados ou inadequadamente armazenados

Diagnóstico

  • Avaliação de sintomas
  • História de ingestão de alimentos suspeitos
  • Exames toxicológicos e eletroneuromiografia

Prevenção

  • Fervura de conservas por pelo menos 30 minutos
  • Descartar conservas descoloridas ou com odor desagradável
  • Evitar alimentos armazenados de forma inadequada

Tratamento

  • Soro antibotulínico para interromper a progressão
  • Assistência respiratória quando necessária
  • Imunoglobulina humana em crianças

Duração

