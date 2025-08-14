Botulismo na Itália assusta mundo

De acordo com a mídia, um sanduíche de brócolis e linguiça consumido em um food truck em Diamante, Itália, provocou a morte de duas pessoas e hospitalizou mais 17. As autoridades sanitárias suspeitam de botulismo, doença rara causada pela toxina da bactéria Clostridium botulinum. Logo após o surto, o estabelecimento foi interditado e os produtos apreendidos. O Ministério Público iniciou investigação para apurar responsabilidades, enquanto médicos alertam sobre os sintomas graves e a necessidade de diagnóstico rápido.

O caso chama atenção para a gravidade do botulismo, que, embora raro, pode ser fatal se não tratado. A intoxicação ocorre principalmente por ingestão de alimentos contaminados, sendo conservas caseiras e embutidos de risco elevado. A visibilidade do incidente reforça, dessa forma, a importância de cuidados com armazenamento e preparo de alimentos, além de conscientização pública sobre sintomas que exigem atenção imediata.

O que é botulismo?

O botulismo é uma intoxicação grave, causada por toxinas da bactéria Clostridium botulinum. A doença ataca nervos periféricos, podendo causar paralisia muscular e dificuldade respiratória. Ela não é contagiosa, mas pode ser contraída mais de uma vez.

Sintomas

Dificuldade para engolir e falar

Fraqueza facial e muscular simétrica

Paralisia dos músculos

Dificuldade para respirar

Em casos graves, risco de morte

Causas

Toxinas produzidas por Clostridium botulinum

Alimentos mal conservados ou inadequadamente armazenados

Diagnóstico

Avaliação de sintomas

História de ingestão de alimentos suspeitos

Exames toxicológicos e eletroneuromiografia

Prevenção

Fervura de conservas por pelo menos 30 minutos

Descartar conservas descoloridas ou com odor desagradável

Evitar alimentos armazenados de forma inadequada

Tratamento

Soro antibotulínico para interromper a progressão

Assistência respiratória quando necessária

Imunoglobulina humana em crianças

Duração