Botulismo na Itália assusta mundo
Sanduíche contaminado na Itália provoca mortes por botulismo; entenda sintomas, causas e prevenção.
De acordo com a mídia, um sanduíche de brócolis e linguiça consumido em um food truck em Diamante, Itália, provocou a morte de duas pessoas e hospitalizou mais 17. As autoridades sanitárias suspeitam de botulismo, doença rara causada pela toxina da bactéria Clostridium botulinum. Logo após o surto, o estabelecimento foi interditado e os produtos apreendidos. O Ministério Público iniciou investigação para apurar responsabilidades, enquanto médicos alertam sobre os sintomas graves e a necessidade de diagnóstico rápido.
O caso chama atenção para a gravidade do botulismo, que, embora raro, pode ser fatal se não tratado. A intoxicação ocorre principalmente por ingestão de alimentos contaminados, sendo conservas caseiras e embutidos de risco elevado. A visibilidade do incidente reforça, dessa forma, a importância de cuidados com armazenamento e preparo de alimentos, além de conscientização pública sobre sintomas que exigem atenção imediata.
O que é botulismo?
O botulismo é uma intoxicação grave, causada por toxinas da bactéria Clostridium botulinum. A doença ataca nervos periféricos, podendo causar paralisia muscular e dificuldade respiratória. Ela não é contagiosa, mas pode ser contraída mais de uma vez.
Sintomas
- Dificuldade para engolir e falar
- Fraqueza facial e muscular simétrica
- Paralisia dos músculos
- Dificuldade para respirar
- Em casos graves, risco de morte
Causas
- Toxinas produzidas por Clostridium botulinum
- Alimentos mal conservados ou inadequadamente armazenados
Diagnóstico
- Avaliação de sintomas
- História de ingestão de alimentos suspeitos
- Exames toxicológicos e eletroneuromiografia
Prevenção
- Fervura de conservas por pelo menos 30 minutos
- Descartar conservas descoloridas ou com odor desagradável
- Evitar alimentos armazenados de forma inadequada
Tratamento
- Soro antibotulínico para interromper a progressão
- Assistência respiratória quando necessária
- Imunoglobulina humana em crianças
Duração
- Sintomas provocados por alimentos contaminados podem durar de 2 a 6 semanas, dependendo da gravidade
