Botulismo: conheça os alimentos que podem causar a doença

O que é botulismo e o que causa? A médica infectologista da Unimed Sul Capixaba, Luiza Morandi, afirma que o botulismo é uma doença rara e potencialmente fatal. Ela explica que a doença é causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria libera uma neurotoxina que afeta o sistema nervoso, levando a sintomas como fraqueza muscular e paralisia.

Como é a transmissão do botulismo? A transmissão do botulismo ocorre principalmente pela ingestão de alimentos contaminados com a toxina. Também pode ocorrer pela contaminação de feridas ou, no caso de bebês, pela ingestão de esporos da bactéria que se desenvolvem no intestino.

Que alimentos podem causar botulismo alimentar? Para prevenir a doença, é fundamental evitar o consumo de alimentos mal conservados ou enlatados que estejam danificados ou com mau cheiro. Além disso, cozinhar os alimentos corretamente ajuda a destruir a toxina. Cuidar adequadamente de feridas evita a infecção por Clostridium botulinum, entre outras atitudes preventivas.

Segundo o Ministério da Saúde, os alimentos mais comumente envolvidos são:

Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi);

Produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”);

Pescados defumados, salgados e fermentados; queijos e pasta de queijos

Raramente, em alimentos enlatados industrializados.

No entanto existem quatro formas principais de botulismo. Primeiramente, o botulismo alimentar, que é a forma mais comum e ocorre pela ingestão de alimentos contaminados.

Em segundo lugar, temos o botulismo de feridas, que acontece quando as toxinas entram no organismo por meio de uma ferida infectada.

Ocorre botulismo infantil quando o bebê ingere esporas da bactéria, que produzem toxinas em seu intestino. Por último, o botulismo por inalação é raro e ocorre pela inalação direta de toxinas, geralmente em ambientes laboratoriais.

O que mata a bactéria do botulismo? O tratamento do botulismo envolve a administração de antitoxinas para neutralizar a toxina circulante. Em casos graves, pode ser necessário suporte respiratório, como ventilação mecânica. O tratamento precoce aumenta as chances de recuperação.