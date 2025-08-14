Câncer de pulmão vitimou o sociólogo Michel Misse?

Morreu Michel Misse, 74 anos, um dos mais conceituados sociólogos do Brasil. Ele atuou principalmente com temas como violência urbana e era professor aposentado da UFRJ. Misse estava internado desde o fim de julho, no Hospital Unimed Rio, em decorrência de um câncer de pulmão. O falecimento ocorreu na manhã desta quinta-feira (14) e, até o momento, a causa oficial não foi divulgada. Além disso, era filho de imigrantes libaneses, viveu experiências políticas intensas e fundou o Núcleo de Estudos da Cidadania da UFRJ.

Esse legado traz à tona, dessa forma, um tema médico urgente: o câncer de pulmão. Ele representa um dos tipos mais letais de câncer e exige atenção imediata, sobretudo após o falecimento de uma personalidade que mobiliza reflexão para a saúde pública. Agora, essa doença ganha visibilidade com base em fontes como o INCA e clínicas especializadas, que alertam para seus riscos, prevenção e sinais de alerta.

Câncer de pulmão: características, sintomas e alertas

O câncer de pulmão surge quando células pulmonares mutam e crescem sem controle. Ele se divide basicamente em dois tipos:

Carcinoma de células não pequenas: mais comum, representa a maioria dos casos.

mais comum, representa a maioria dos casos. Carcinoma de pequenas células: mais agressivo, com evolução rápida.

Principais sintomas que merecem atenção:

Tosse persistente por semanas Falta de ar ou cansaço incomum Dor torácica, principalmente ao respirar Perda de peso sem causa aparente Catarro com sangue ou alteração na voz

Fatores de risco que exigem vigilância:

Tabagismo ativo ou passivo

Exposição ocupacional a amianto, sílica ou radônio

Histórico familiar de câncer pulmonar

Prevenção eficaz inclui:

Abandono imediato do cigarro

Evitar locais com poluição intensa ou contaminantes

Realizar exames de imagem em caso de suspeita ou histórico

Buscar diagnóstico precoce, que melhora significativamente a chance de sucesso no tratamento

O falecimento de Michel Misse, embora trágico, abre espaço para conscientização. Por meio desse contexto acadêmico e social, é possível mobilizar, assim, ações de saúde pública e reforçar a urgência do diálogo sobre prevenção, exames regulares e abandono do tabagismo.