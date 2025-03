Câncer de cabeça e pescoço: fique alerta aos sinais

O câncer de cabeça e pescoço está em ascensão no Brasil, com quase 120 mil novos casos previstos até 2025. Sintomas como feridas na boca, rouquidão e dificuldade para engolir devem ser observados, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. A prevenção, através de hábitos saudáveis e campanhas de conscientização, é fundamental para combater a doença.