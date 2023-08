Câncer de Pulmão: médica do Hospital Evangélico chama atenção para conscientização

O país acordou, nesta segunda-feira (7) com a triste notícia da morte da atriz Aracy Balabanian, vitíma de complicações de um câncer de pulmão. E o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, referência no tratamento clínico e cirúrgico do câncer, traz conscientização sobre o câncer de pulmão com a campanha Agosto Branco.

De acordo com o Registro Hospitalar de Câncer do HECI, nos últimos cinco anos foram 297 novos casos de câncer de pulmão, o que equivale a uma média de 60 novos casos por ano, cinco por mês. Estes números, ainda em fechamento para a base do Instituto Nacional do Câncer (INCA), poderão sofrer alterações.

Ainda segundo o Instituto, em sua publicação atualizada em 18 de julho de 2022 “o câncer de pulmão, segundo as estimativas 2023, é o terceiro mais comum em homens (18.020 casos novos) e o quarto em mulheres no Brasil (14.540 casos novos) – sem contar o câncer de pele não melanoma. É o primeiro em todo o mundo em incidência entre os homens e o terceiro entre as mulheres.

Quanto à mortalidade é o primeiro entre os homens e o segundo entre as mulheres, segundo estimativas mundiais de 2020, que apontou incidência de 2,2 milhões de casos novos, sendo 1,4 milhão em homens e 770 mil em mulheres.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), embora fumar seja o maior fator de risco para o câncer de pulmão, um em cada cinco pessoas que desenvolvem a doença não fumam.

Para a oncologista do HECI, Sabina Bandeira Aleixo, o câncer de pulmão é um câncer extremamente frequente, estando entre os dez tipos de câncer na população brasileira, com mortalidade elevada, e, por isso, que é tão importante a gente falar sobre ele. “É preciso ser diagnosticado na fase inicial para que ele possa ter chance de cura´´.

Os possíveis agentes cancerígenos da poluição externa são os motores a diesel e a gasolina, poeira de sílica e benzeno, processos industriais. Já a poluição interna, fumaça do tabaco, combustão de carvão e emissão de materiais de construção e mobiliário.

Ainda segundo a SBOC, 99% da população mundial respira ar poluído (OMS), 300 mil pessoas morrem, anualmente, com câncer de pulmão relacionado à poluição (UCLH), sendo que, a exposição crônica à poluição pode aumentar em até 30% o risco de câncer de pulmão (INCA).

Os sintomas do câncer de pulmão são iguais em fumantes e não fumantes, tosse, falta de ar, emagrecimento, cansaço, dor torácica, sangramento pulmonar, entre outros.

Tratamento

O tratamento do câncer de pulmão envolve uma equipe multiprofissional composta por, oncologista, cirurgião, pneumologista, radio-oncologista, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e demais.

“Em relação ao câncer de pulmão, o tratamento curativo é a cirurgia, dependendo do seu tamanho e se for diagnosticado na fase inicial, a cirurgia poderá ser o único procedimento. Após a cirurgia e avaliação o paciente poderá também ser submetido a quimioterapia ou a radioterapia. Hoje, com a modernização, já existem medicamentos orais aprovados, e os testes moleculares, em especial, o exame chamado EGFR. Caso o paciente tenha essa alteração molecular, existe a recomendação do uso de medicamento adjuvante oral por três anos´´, afirma a oncologista.

Foto: Divulgação/HECI