Febre, cansaço, dores e falta de apetite são queixas comuns na infância. Entretanto, quando esses sintomas persistem, se repetem sem explicação ou aparecem acompanhados de outras alterações, os pais precisam investigar a causa.

Essa atenção é importante diante do câncer infantojuvenil. Diferentemente de muitos tumores que afetam adultos, os cânceres infantis podem apresentar sintomas iniciais pouco específicos, semelhantes aos de doenças comuns.

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Por isso, observar mudanças na rotina, no comportamento e na saúde da criança pode ajudar a identificar sinais que exigem avaliação médica.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado nesta semana, o pediatra Pedro Scarpi Melhorim, da Unimed Sul Capixaba, destaca a importância de os responsáveis valorizarem queixas persistentes.

Segundo o médico, a frequência dos sintomas, sua evolução e a presença de alterações incomuns ajudam a identificar situações que precisam de investigação.

Quais sintomas podem indicar câncer infantil?

Alguns sinais merecem atenção quando persistem, aparecem repetidamente ou não apresentam uma explicação clara. Entre eles estão palidez, cansaço excessivo, manchas roxas sem causa aparente, pequenos pontos avermelhados na pele e sangramentos frequentes.

Essas manifestações podem ocorrer em doenças que afetam o sangue e a medula óssea, como as leucemias, um dos tipos mais frequentes de câncer na infância.

Além disso, dores persistentes nos ossos e nas articulações também exigem investigação. Principalmente quando não estão relacionadas a lesões, despertam a criança durante a noite ou dificultam atividades habituais, como caminhar e brincar.

Outros sinais que merecem avaliação incluem:

Caroços ou inchaços que aumentam progressivamente;

Aumento do volume abdominal sem causa aparente;

Dores recorrentes sem explicação;

Cansaço fora do habitual;

Alterações persistentes no comportamento.

A presença desses sintomas não significa necessariamente câncer. Entretanto, quando eles persistem ou evoluem, a avaliação pediátrica ajuda a identificar a causa.

Manchas roxas, palidez e dores podem indicar leucemia?

A palidez sem explicação, as manchas roxas frequentes, os pequenos pontos avermelhados na pele e os sangramentos podem estar relacionados a alterações no sangue.

Essas manifestações também podem ocorrer em outras condições, mas merecem atenção quando aparecem repetidamente ou acompanhadas de cansaço e dores.

As leucemias afetam as células sanguíneas e a medula óssea, estrutura responsável pela produção das células do sangue. Por isso, podem provocar diferentes manifestações, que variam conforme a doença e o paciente.

Da mesma forma, dores nos ossos e nas articulações precisam de avaliação quando persistem, interferem nas atividades da criança ou não apresentam uma causa identificável.

Dor de cabeça, vômitos e alterações na visão também merecem atenção?

Sim. Dores de cabeça persistentes ou progressivas, especialmente quando acompanhadas de vômitos pela manhã, alterações no equilíbrio, dificuldades para caminhar ou mudanças de comportamento, precisam de investigação.

Além disso, alterações oculares podem indicar problemas que exigem avaliação especializada.

O que é leucocoria?

A leucocoria é um reflexo branco na pupila, que pode aparecer em fotografias com flash. Em vez do reflexo avermelhado habitual, um dos olhos apresenta um brilho esbranquiçado.

Esse sinal pode estar relacionado ao retinoblastoma, um câncer que afeta a retina e ocorre principalmente em crianças pequenas.

Estrabismo de início recente e alterações na visão também merecem avaliação. Embora não indiquem necessariamente câncer, essas manifestações exigem atenção.

Quando procurar o pediatra?

Os responsáveis devem procurar avaliação pediátrica quando a criança apresentar sintomas persistentes, progressivos ou sem explicação clara.

Não é necessário esperar que vários sinais apareçam ao mesmo tempo. O pediatra poderá avaliar o histórico, realizar o exame clínico e solicitar exames complementares, caso necessário.

Além disso, o acompanhamento pediátrico regular permite observar o desenvolvimento da criança e identificar mudanças ao longo do tempo.

A maioria das queixas infantis está relacionada a condições mais comuns. Portanto, reconhecer sinais de alerta não significa presumir um diagnóstico, mas evitar que alterações importantes passem despercebidas.

Por que o diagnóstico precoce do câncer infantil é importante?

O câncer infantojuvenil reúne diferentes doenças. Entre os tipos mais frequentes estão as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas.

Diferentemente de muitos cânceres em adultos, a maioria dos tumores infantis não apresenta fatores de risco conhecidos que permitam estabelecer estratégias específicas de prevenção.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 80% das crianças e adolescentes com câncer podem ser curados quando recebem diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados.

Por isso, valorizar queixas persistentes, observar mudanças no comportamento e manter o acompanhamento pediátrico são atitudes importantes.