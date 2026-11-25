Conhecer uma ambulância, explorar um laboratório e descobrir como funciona um centro cirúrgico. Essas experiências fizeram parte de uma manhã de atividades para crianças no Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.

O Unimed Kids, projeto realizado há 10 anos, aproxima o público infantil do ambiente hospitalar por meio de experiências educativas e lúdicas. Ao longo desse período, a iniciativa já recebeu mais de 300 crianças.

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Uma das participantes da primeira edição, Lara Xavier, atualmente cursa medicina. Sua trajetória representa uma das histórias relacionadas ao projeto, que busca despertar curiosidade sobre as profissões da saúde.

O que as crianças aprendem durante o Unimed Kids?

A programação apresenta, assim, diferentes espaços e atividades relacionadas à rotina dos profissionais da saúde. Durante a manhã de sábado, os participantes conheceram uma ambulância, visitaram um centro cirúrgico e acompanharam experiências que exploraram o funcionamento do corpo humano.

Além disso, as crianças participaram de uma simulação de cirurgia com um boneco anatômico. Durante a atividade, retiraram e identificaram alguns órgãos.

Fonte: Unimed Sul Capixaba l Acervo Institucional

A programação também incluiu aula de anatomia, orientações sobre higienização das mãos e uma experiência no laboratório.

Para completar a manhã, os participantes prepararam o próprio lanche em uma atividade culinária.

Quem participa do projeto?

O Unimed Kids reúne filhos de cooperados e colaboradores da cooperativa, além de crianças atendidas por projetos sociais acompanhados pelo setor de Responsabilidade Social da instituição.

Assim, a iniciativa também proporciona a esse público a oportunidade de conhecer o ambiente hospitalar e explorar atividades relacionadas à saúde.

O projeto busca aproximar as crianças de diferentes áreas da medicina, estimular a curiosidade sobre o corpo humano e apresentar o trabalho dos profissionais envolvidos no cuidado com as pessoas.

De acordo com Claudio de Brito, diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, a proposta vai além da apresentação da estrutura hospitalar. A experiência também busca despertar interesses e contribuir para futuras escolhas profissionais.

Ao final da programação, os participantes receberam certificados e kits preparados pela cooperativa.