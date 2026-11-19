As chamadas canetas emagrecedoras ampliaram as possibilidades de tratamento da obesidade. Esses medicamentos atuam nos mecanismos de fome e saciedade e podem proporcionar perdas significativas de peso.

Entretanto, alcançar um número menor na balança não significa que a obesidade esteja controlada. A doença é crônica e envolve mecanismos biológicos que continuam atuando após o emagrecimento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Consciência Negra: psicóloga Karla Oliveira explica impactos do racismo e os silêncios impostos

Devido a isso, a manutenção dos resultados exige atenção. Interromper a medicação por conta própria pode favorecer a recuperação dos quilos perdidos.

O acompanhamento profissional também permite avaliar os benefícios do tratamento e identificar os cuidados necessários para preservar a saúde.

Por que o organismo tende a recuperar o peso?

A perda de peso provoca adaptações no funcionamento do organismo. Entre elas estão mudanças hormonais que podem aumentar a fome e reduzir a sensação de saciedade.

Além disso, o gasto energético tende a diminuir quando o corpo perde peso. Isso acontece porque um organismo mais leve precisa de menos energia para funcionar.

Essas respostas fazem parte dos mecanismos naturais de regulação do peso. Portanto, a recuperação dos quilos perdidos não representa necessariamente falta de disciplina ou esforço.

Na prática, essas adaptações ajudam a explicar por que manter o emagrecimento pode ser tão desafiador quanto perder peso.

O que acontece quando a pessoa interrompe as canetas emagrecedoras?

Pesquisas clínicas mostram que a suspensão de medicamentos para obesidade pode favorecer a recuperação do peso.

Um estudo de acompanhamento do ensaio STEP 1, publicado na revista Diabetes, Obesity and Metabolism, avaliou participantes que utilizaram semaglutida durante 68 semanas.

Depois desse período, os pesquisadores suspenderam o medicamento e o acompanhamento estruturado das mudanças no estilo de vida.

Um ano depois, os participantes haviam recuperado, em média, aproximadamente dois terços do peso perdido durante o tratamento.

Os pesquisadores também observaram que alguns indicadores metabólicos retornaram em direção aos valores anteriores à intervenção.

Outro estudo, publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA), avaliou a continuidade do tratamento com tirzepatida.

Após uma fase inicial de emagrecimento, parte dos participantes passou a receber placebo em vez do medicamento. Nesse grupo, a recuperação média chegou a 14% do peso durante as 52 semanas seguintes.

Já os participantes que continuaram utilizando a medicação perderam mais 5,5% no mesmo período.

Os resultados mostram que a interrupção pode favorecer o reganho de peso. Entretanto, a decisão sobre manter ou suspender o tratamento depende de uma avaliação individual.

Emagrecer é diferente de tratar a obesidade?

Sim. A perda de peso representa uma etapa do tratamento, mas não resume todos os resultados que precisam ser avaliados.

A obesidade pode estar associada a diabetes tipo 2, hipertensão arterial, alterações do colesterol e maior risco cardiovascular.

Por isso, o acompanhamento também considera a evolução dessas condições e outros indicadores de saúde.

As canetas emagrecedoras podem integrar o tratamento, mas não substituem os demais cuidados.

Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado e acompanhamento profissional continuam importantes para o controle da doença.

Além disso, o planejamento precisa considerar as necessidades e a resposta de cada pessoa.

É necessário usar a medicação para sempre?

Não existe uma regra única sobre a duração do tratamento. A decisão depende da resposta clínica, das condições de saúde e da tolerância à medicação.

O profissional responsável deve avaliar periodicamente os resultados e definir os próximos passos.

Em alguns casos, pode ser necessário manter o medicamento. Em outros, a equipe de saúde pode avaliar mudanças na estratégia terapêutica.

A suspensão, porém, não deve acontecer por conta própria. O acompanhamento permite considerar os riscos de recuperação do peso e organizar os cuidados posteriores.

Como manter os resultados do emagrecimento?

A manutenção exige uma estratégia contínua, que considere a obesidade como uma condição crônica.

Alguns cuidados fazem parte desse processo:

Acompanhamento profissional: permite avaliar a evolução do peso e das condições associadas à obesidade.

permite avaliar a evolução do peso e das condições associadas à obesidade. Alimentação equilibrada: contribui para uma rotina alimentar adequada às necessidades individuais.

contribui para uma rotina alimentar adequada às necessidades individuais. Atividade física: integra os cuidados com a saúde e o controle do peso.

integra os cuidados com a saúde e o controle do peso. Sono adequado: ajuda a manter uma rotina que favorece o bem-estar.

ajuda a manter uma rotina que favorece o bem-estar. Avaliação periódica: permite identificar mudanças e ajustar o planejamento terapêutico.

O objetivo não deve ser apenas alcançar determinado número na balança. Também é importante preservar os benefícios metabólicos e reduzir os riscos associados à obesidade.

Com o avanço dos medicamentos, o tratamento ganhou novas possibilidades. Ainda assim, a manutenção dos resultados continua sendo uma etapa essencial.

Afinal, controlar uma doença crônica exige acompanhamento ao longo do tempo. O cuidado não termina quando o peso diminui.