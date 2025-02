Carnaval seguro: cosméticos irrregulares geram danos à saúde

O Carnaval é uma época marcada por brilho e muita diversão. No entanto, é fundamental redobrar a atenção com o possível uso de cosméticos irregulares. Ao se preparar para curtir ao máximo, é essencial estar atento à segurança e à saúde do seu corpo. Por isso, selecionamos algumas dicas importantes para garantir que você aproveite a folia sem colocar sua saúde em risco. Veja a seguir como cuidar de si mesmo enquanto se diverte!

Anvisa cancela pomadas irregulares

A Anvisa suspendeu, nesta semana, 112 pomadas para fixar ou modelar cabelos. A medida é imediata e os produtos não podem mais ser comercializados. Essa ação visa garantir a segurança dos consumidores e integra o trabalho contínuo da agência para regularizar o mercado. O cancelamento foi motivado por eventos adversos e por produtos que, apesar de regularizados anteriormente, não atenderam às exigências da RDC 814/2023.

Evite pomadas sem registro na Anvisa

Pomadas irregulares podem causar alergias, coceiras e queda de cabelo. Por isso, sempre verifique o rótulo dos produtos e prefira marcas registradas. Além disso, evite compartilhar pomadas para reduzir riscos de contaminação.

Cuidado com cosméticos irregulares

Maquiagens vencidas podem causar irritações e infecções, por isso, ao usar purpurinas ou glitter, escolha os produtos indicados para a pele. Dê preferência a opções biodegradáveis, que causam menos impacto ambiental.

Dicas sobre uso de cosméticos no Carnaval

Proteja a pele antes da maquiagem

Antes de se maquiar, aplique hidratante e protetor solar. Escolha produtos hipoalergênicos para evitar reações adversas. Ao final do dia, remova a maquiagem com produtos adequados.

Evite reações alérgicas

Sempre faça um teste antes de usar qualquer produto novo e evite substâncias com cheiro forte ou composição desconhecida. Se notar vermelhidão ou coceira, suspenda o uso imediatamente.

Mantenha a higiene dos acessórios

Lave regularmente pincéis e esponjas de maquiagem. Não compartilhe produtos para evitar contaminações. Guarde cosméticos em locais secos e arejados.

