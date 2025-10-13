Casos de meningite crescem no Brasil: sintomas e formas de prevenção
O Brasil registra aumento de casos de meningite e reforça a importância da vacinação.
O Brasil registra aumento expressivo nos casos de meningite meningocócica, uma das infecções mais graves do sistema nervoso. Entre janeiro e setembro de 2025, o Ministério da Saúde confirmou 749 casos e 131 mortes, com média mensal de 82 ocorrências — número superior ao registrado em 2024. O cenário reforça, desse modo, a necessidade de vacinação e diagnóstico precoce para reduzir riscos e salvar vidas.
O que é a meningite?
A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias. A forma meningocócica, provocada pela Neisseria meningitidis, é a mais perigosa por evoluir rapidamente e ter alta taxa de letalidade.
Leia também – Vacina ACWY protege crianças contra meningite – leia mais
Sintomas da meningite
Os sintomas costumam, dessa forma, aparecer entre o segundo e o quarto dia após o contágio. Fique atento, principalmente, a:
- Febre alta repentina.
- Dor de cabeça intensa.
- Rigidez no pescoço.
- Náuseas e vômitos.
- Sensibilidade à luz.
- Sonolência ou confusão mental.
Crianças e adolescentes estão entre os grupos mais vulneráveis.
Tratamento e diagnóstico rápido
O diagnóstico imediato é essencial. O tratamento inclui, nesse sentido, antibióticos e suporte hospitalar para evitar sequelas. Conforme infectologistas, o uso de testes moleculares ampliou a identificação dos casos e permite agir mais cedo.
Prevenção e cuidados diários
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. O SUS oferece a vacina ACWY, enquanto a rede privada disponibiliza também a versão contra o sorogrupo B. Além disso, é importante:
- Lavar as mãos com frequência.
- Cobrir a boca ao tossir.
- Não compartilhar objetos pessoais.
- Manter ambientes ventilados.
- Evitar aglomerações.
A informação correta e a adesão à vacinação são as melhores defesas contra a meningite.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui