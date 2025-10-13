Casos de meningite crescem no Brasil: sintomas e formas de prevenção

O Brasil registra aumento expressivo nos casos de meningite meningocócica, uma das infecções mais graves do sistema nervoso. Entre janeiro e setembro de 2025, o Ministério da Saúde confirmou 749 casos e 131 mortes, com média mensal de 82 ocorrências — número superior ao registrado em 2024. O cenário reforça, desse modo, a necessidade de vacinação e diagnóstico precoce para reduzir riscos e salvar vidas.

O que é a meningite?

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias. A forma meningocócica, provocada pela Neisseria meningitidis, é a mais perigosa por evoluir rapidamente e ter alta taxa de letalidade.

Leia também – Vacina ACWY protege crianças contra meningite – leia mais

Sintomas da meningite

Os sintomas costumam, dessa forma, aparecer entre o segundo e o quarto dia após o contágio. Fique atento, principalmente, a:

Febre alta repentina.

Dor de cabeça intensa.

Rigidez no pescoço.

Náuseas e vômitos.

Sensibilidade à luz.

Sonolência ou confusão mental.

Crianças e adolescentes estão entre os grupos mais vulneráveis.

Tratamento e diagnóstico rápido

O diagnóstico imediato é essencial. O tratamento inclui, nesse sentido, antibióticos e suporte hospitalar para evitar sequelas. Conforme infectologistas, o uso de testes moleculares ampliou a identificação dos casos e permite agir mais cedo.

Prevenção e cuidados diários

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. O SUS oferece a vacina ACWY, enquanto a rede privada disponibiliza também a versão contra o sorogrupo B. Além disso, é importante:

Lavar as mãos com frequência.

Cobrir a boca ao tossir.

Não compartilhar objetos pessoais.

Manter ambientes ventilados.

Evitar aglomerações.

A informação correta e a adesão à vacinação são as melhores defesas contra a meningite.