Chuvas intensas aumentam riscos à saúde de crianças e idosos

Temporais, alagamentos e enchentes não provocam apenas danos materiais. A água e a lama também podem carregar microrganismos, lixo, esgoto e urina de animais.Por isso, o período de chuvas intensas exige atenção redobrada com crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Esses grupos podem enfrentar maior risco de complicações após infecções e episódios de desidratação. Mesmo quando a água baixa, os riscos continuam. A lama contaminada pode permanecer em pisos, paredes, móveis e utensílios.

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Quais doenças podem surgir após uma enchente?

A leptospirose está entre as principais preocupações. A bactéria causadora da doença pode estar presente na urina de animais infectados, especialmente ratos. A contaminação ocorre principalmente quando a pele entra em contato com água ou lama contaminada. Cortes e ferimentos aumentam essa possibilidade.

Os sintomas podem aparecer até 30 dias depois da exposição. Febre, dor de cabeça, dores musculares, falta de apetite, náuseas e vômitos estão entre os sinais. Quem apresentar esses sintomas após uma enchente deve procurar atendimento. Também é importante informar ao profissional de saúde sobre o contato com a água ou a lama.

Hepatite A, doenças diarreicas e tétano também podem ocorrer nesse contexto. Ferimentos provocados por entulhos e objetos contaminados aumentam o risco de algumas dessas infecções.

Como proteger crianças e idosos durante as enchentes?

Crianças não devem brincar, nadar ou permanecer em áreas alagadas. A água pode conter substâncias e microrganismos capazes de provocar doenças.

Idosos também precisam de atenção durante a limpeza e nos dias seguintes à enchente. Quadros de diarreia e vômitos podem provocar desidratação com maior rapidez.

O ideal é evitar qualquer contato com água ou lama de enchentes. Quando isso não for possível, botas e luvas de borracha ajudam a proteger a pele.

Cortes e arranhões devem receber curativos impermeáveis antes da limpeza. Também é importante lavar as mãos frequentemente, principalmente antes das refeições e do preparo de alimentos.

O que fazer depois que a água baixar?

A limpeza deve começar somente quando houver segurança para entrar no imóvel. Botas e luvas ajudam a reduzir o contato direto com a lama. Pisos e paredes precisam ser lavados e desinfetados. Objetos e alimentos atingidos pela água da enchente também exigem cuidados específicos.

Alimentos que tiveram contato com água ou lama devem ser descartados. Embalagens abertas, molhadas, danificadas ou sem vedação adequada também não devem ser consumidas.

A água para beber precisa ser potável. Em caso de dúvida sobre a qualidade, deve receber tratamento adequado antes do consumo.

Outra medida importante envolve os animais peçonhentos. Escorpiões, aranhas e serpentes podem buscar locais secos durante enchentes e entrar nas residências.

Por isso, roupas, calçados, caixas e entulhos devem ser examinados antes do manuseio. As mãos nunca devem ser colocadas em buracos ou locais escondidos.

Chuvas também favorecem o mosquito da dengue

Depois dos temporais, a combinação entre água acumulada e temperaturas mais altas favorece a reprodução do Aedes aegypti. Quintais, calhas, vasos, pneus, baldes, garrafas e caixas-d’água precisam ser vistoriados. Qualquer recipiente com água parada deve ser eliminado ou protegido. A medida ajuda a reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

Quando procurar atendimento?

Febre, diarreia, vômitos, dor de cabeça ou dores musculares após contato com enchentes merecem atenção. Nessas situações, a pessoa deve procurar um serviço de saúde e relatar a exposição à água ou à lama.

A prevenção começa antes mesmo da chuva. Evitar áreas alagadas, proteger a pele e cuidar da água e dos alimentos reduz riscos para toda a família.

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