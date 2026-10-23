Unimed recebe referência nacional em cirurgia de hérnias

A realização de cirurgias especializadas no Sul do Espírito Santo pode reduzir a necessidade de deslocamentos para grandes centros médicos e facilitar a recuperação dos pacientes perto de suas famílias. Entre essas cirurgias, a cirurgia de hérnia é uma das mais procuradas na região.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital da Unimed Sul Capixaba recebeu o cirurgião Claudio Birolini, referência nacional no tratamento de hérnias, para realizar um procedimento de cirurgia da parede abdominal.

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Birolini dirige o Serviço de Cirurgia Geral Eletiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Durante a visita, o especialista conheceu a estrutura hospitalar e destacou os recursos disponíveis no centro cirúrgico.

“É uma estrutura muito boa, com recursos que encontramos nos grandes centros. Fiquei positivamente impressionado com as condições do hospital e com o suporte oferecido para a realização da cirurgia”, afirmou o cirurgião.

A visita também evidencia a possibilidade de integrar a experiência de especialistas de grandes instituições à estrutura hospitalar regional, ampliando as alternativas de atendimento para pacientes do Espírito Santo.

Como a estrutura hospitalar pode facilitar cirurgias especializadas?

As hérnias ocorrem quando um órgão ou tecido atravessa uma área enfraquecida da musculatura ou da parede que deveria mantê-lo em sua posição. Dependendo do tipo, do tamanho e dos sintomas, o tratamento pode exigir acompanhamento médico ou cirurgia.

A avaliação individual determina a melhor conduta, assim como a necessidade de internação e os cuidados após o procedimento. Por isso, a disponibilidade de equipes preparadas, equipamentos e suporte hospitalar contribui para organizar o atendimento de acordo com as necessidades de cada paciente.

O Hospital da Unimed Sul Capixaba conta com centro cirúrgico com sala inteligente, serviço de hemodinâmica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recursos tecnológicos destinados a procedimentos de diferentes níveis de complexidade.

A instituição também reúne reconhecimentos relacionados à qualidade e à segurança assistencial. Entre eles estão a acreditação ONA nível 3, o Angels Gold Status, voltado ao desempenho no atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral (AVC), e a presença no ranking internacional The World’s Best Hospitals, publicado pela revista Newsweek.

Esses reconhecimentos avaliam diferentes aspectos da assistência hospitalar, embora não garantam, isoladamente, resultados específicos para cada procedimento ou paciente.

Atendimento especializado perto de casa reduz deslocamentos

A possibilidade de realizar uma cirurgia na própria região pode facilitar a participação da família nos cuidados e diminuir os transtornos relacionados a viagens para outros estados. Além disso, a proximidade pode tornar mais prática a organização do acompanhamento após a alta, conforme as necessidades de cada paciente.

O cirurgião Tiago Cypriano, médico de Cachoeiro de Itapemirim que conduziu o procedimento, destacou a colaboração com Birolini para viabilizar a operação no município.

“No caso dessa cirurgia que aconteceu aqui, eu fiz contato com o dr. Cláudio, que prontamente se dispôs a vir operar aqui, sem a necessidade de levar o paciente para outro estado, gerando mais desconforto por conta da viagem e podendo até estender os dias de recuperação. Nós fizemos a cirurgia no sábado e na segunda-feira o paciente teve alta”, relatou Cypriano.

A alta ocorreu dois dias após a cirurgia. Entretanto, o tempo de internação varia conforme o procedimento realizado, as condições clínicas do paciente e a evolução durante a recuperação.

Centro cirúrgico e equipe multidisciplinar apoiam o atendimento

Além dos equipamentos, a assistência hospitalar depende da integração entre profissionais de diferentes áreas. Cirurgiões, anestesistas, equipe de enfermagem e demais profissionais atuam em etapas que envolvem a preparação, a realização do procedimento e o acompanhamento pós-operatório.

Ao avaliar sua experiência no hospital, Birolini comparou a estrutura encontrada em Cachoeiro à de instituições nas quais costuma operar em São Paulo.

“Eu costumo operar em hospitais como Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz, em São Paulo, e o que encontrei aqui não fica atrás. Eu fui muito bem recebido e me senti muito à vontade. O ambiente é confortável, o centro cirúrgico é moderno, os quartos são amplos e a equipe de enfermagem foi muito acolhedora”, afirmou.

A realização do procedimento reforça a participação de especialistas externos na assistência hospitalar do Sul capixaba. Para os pacientes, a disponibilidade regional de recursos e profissionais pode ampliar as possibilidades de atendimento, sempre conforme a indicação médica e as necessidades de cada caso.