Dengue pode ser mais grave na segunda infecção; entenda o risco

Quem já teve dengue pode contrair a doença novamente e desenvolver complicações mais graves. Isso acontece porque o vírus apresenta quatro sorotipos, e a imunidade adquirida contra um deles não protege completamente contra os demais.

Com a proximidade do verão e o aumento da circulação do mosquito Aedes aegypti, especialistas reforçam a importância da prevenção. Além disso, uma segunda infecção exige atenção especial, principalmente quando envolve um sorotipo diferente do primeiro.

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O risco está relacionado a um mecanismo imunológico chamado Aumento Dependente de Anticorpos (ADE). Nesse processo, os anticorpos produzidos durante a primeira infecção podem facilitar a entrada de um novo sorotipo nas células de defesa.

Por que a segunda infecção por dengue pode ser mais grave?

O vírus da dengue apresenta quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Quando uma pessoa contrai um deles, desenvolve proteção duradoura contra aquele mesmo tipo.

Entretanto, essa imunidade não garante proteção contra os outros três. Assim, uma nova infecção pode provocar uma resposta imunológica diferente e aumentar o risco de complicações.

Segundo a infectologista Carla Kobayashi, do Hospital Sírio-Libanês, os anticorpos da primeira infecção podem reconhecer o novo sorotipo, mas não conseguem combatê-lo adequadamente.

Em determinadas circunstâncias, eles se ligam parcialmente ao vírus e facilitam sua entrada nas células de defesa. Consequentemente, esse processo pode favorecer a multiplicação viral e intensificar a resposta inflamatória.

Esse mecanismo recebe o nome de Aumento Dependente de Anticorpos, conhecido internacionalmente pela sigla ADE.

Circulação do sorotipo 3 aumenta a preocupação

O Brasil registrou mais de 374 mil casos de dengue e 371 mortes entre janeiro e outubro de 2026. Os dados são de levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS).

Além disso, o sorotipo 3 (DENV-3) preocupa os especialistas porque permaneceu pouco frequente no país durante vários anos.

Segundo o monitoramento do ITpS, a participação desse sorotipo entre os casos analisados passou de pelo menos 14% em 2025 para 30% em 2026.

Esse cenário merece atenção porque muitas pessoas já tiveram contato com os sorotipos 1 e 2. Entretanto, parte da população ainda não desenvolveu imunidade contra o tipo 3.

Em 2025, o país contabilizou 1.841 mortes por dengue, uma redução de 70,6% em relação a 2024. Naquele ano, a doença provocou 6.270 óbitos.

Como a vacina protege contra os quatro tipos de dengue?

A vacinação representa uma das estratégias de prevenção contra a doença, inclusive para quem já teve dengue.

A Qdenga oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus. No Brasil, a vacina tem aprovação para pessoas de 4 a 60 anos.

O esquema prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina está disponível na rede privada e no Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, a rede pública prioriza crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A infectologista Carla Kobayashi também destaca algumas contraindicações. Gestantes, lactantes e pessoas com comprometimento do sistema imunológico não devem receber a vacina.

Entre essas pessoas estão aquelas que utilizam medicamentos imunossupressores.

Quais são os sinais de dengue grave?

A dengue grave pode comprometer diferentes órgãos e provocar alterações importantes na circulação sanguínea.

Entre as complicações estão hemorragias, perda de líquidos dos vasos sanguíneos e queda acentuada da pressão arterial. Além disso, a doença pode atingir o fígado, o coração e o cérebro.

Nos casos mais críticos, o paciente pode desenvolver choque circulatório, uma condição que ameaça a vida.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 35.749 casos de dengue grave ou com sinais de alarme em 2025.

Quando procurar atendimento médico?

O agravamento da dengue pode começar justamente quando a febre diminui. Essa fase costuma ocorrer entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas.

Por isso, a melhora da temperatura não significa necessariamente recuperação.

O coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês, Alexandre Cunha, destaca os principais sinais de alerta:

Dor abdominal intensa;

Sangramentos;

Queda da pressão arterial;

Vômitos persistentes;

Redução do volume de urina;

Alterações no nível de consciência.

Diante de qualquer um desses sinais, procure atendimento médico imediatamente. Afinal, a dengue grave pode exigir internação e acompanhamento hospitalar.

Como funciona o tratamento da dengue grave?

Não existe medicamento específico para eliminar o vírus da dengue. Portanto, o tratamento busca controlar os sintomas, estabilizar o organismo e evitar complicações.

Nos casos graves, a equipe médica pode administrar líquidos diretamente na veia para restabelecer a circulação sanguínea.

Além disso, os profissionais acompanham a pressão arterial, a produção de urina e os resultados dos exames de sangue.

Quando ocorre uma hemorragia importante, o paciente pode precisar de transfusão sanguínea. Da mesma forma, complicações em órgãos exigem cuidados específicos.

O diagnóstico precoce e o atendimento rápido ajudam a reduzir o risco de morte.

Quais medicamentos devem ser evitados?

A automedicação representa um risco durante a infecção. Isso porque alguns medicamentos podem aumentar a possibilidade de sangramentos.

Entre os remédios que exigem atenção estão:

Aspirina (ácido acetilsalicílico);

Ibuprofeno;

Diclofenaco;

Nimesulida.

Para aliviar a febre e as dores, os médicos podem indicar paracetamol ou dipirona. Entretanto, o paciente deve respeitar a orientação profissional e as doses recomendadas.

Além dos cuidados com os medicamentos, a prevenção continua essencial. Mesmo quem já contraiu dengue precisa evitar a proliferação do Aedes aegypti e reduzir o contato com o mosquito.