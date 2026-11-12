Pneumonia pode ocorrer no verão? Veja os grupos de risco

Infecção pulmonar pode ocorrer durante todo o ano e provocar complicações. Crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial.

Celebrado em 12 de novembro, o Dia Mundial da Pneumonia chama a atenção para uma doença que não aparece apenas nos meses frios. A infecção pode atingir pessoas de diferentes idades e provocar quadros graves em grupos mais vulneráveis.

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A pneumonia compromete os pulmões e pode ser causada por bactérias, vírus e fungos. Entre os sintomas mais comuns estão tosse, febre, dor no peito, produção de secreção e dificuldade para respirar.

Em algumas situações, a doença evolui rapidamente e exige internação hospitalar. Por isso, reconhecer os sinais de alerta e manter a vacinação em dia são medidas importantes para reduzir complicações.

De acordo com o pneumologista Leandro Baptista Pinto, da Unimed Sul Capixaba, a associação da pneumonia ao inverno não deve limitar os cuidados aos períodos de frio.

“A pneumonia não é uma doença sazonal. Ela pode surgir em qualquer época do ano, porque está relacionada à ação de diferentes microrganismos. O que merece atenção é que uma infecção aparentemente comum pode evoluir de maneira mais grave, principalmente em pessoas que já apresentam alguma condição de saúde que comprometa suas defesas”, explica.

Quem tem maior risco de desenvolver pneumonia grave?

Crianças pequenas e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Nas crianças, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Já os idosos podem apresentar uma resposta de defesa menos eficiente.

Além da idade, algumas condições de saúde aumentam o risco de complicações. Entre elas estão:

Diabetes;

Doenças cardíacas;

Asma;

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);

Alterações na função dos rins;

Imunidade comprometida por doenças ou medicamentos imunossupressores.

O tabagismo também merece atenção. O hábito prejudica os mecanismos naturais de defesa das vias respiratórias e facilita a ação de agentes infecciosos.

Segundo Leandro Baptista Pinto, as doenças preexistentes podem influenciar a evolução da infecção.

“Quando uma pessoa já apresenta uma doença crônica, como diabetes ou problemas cardíacos e respiratórios, o organismo pode ter mais dificuldade para enfrentar uma infecção. Por isso, é importante que esses pacientes mantenham o acompanhamento de saúde e procurem avaliação médica ao perceber sintomas respiratórios persistentes ou que estejam se agravando”, orienta.

Como prevenir a pneumonia?

A vacinação está entre as principais estratégias para reduzir o risco de infecções respiratórias e complicações. As vacinas contra influenza, vírus sincicial respiratório, Covid-19 e pneumococo ajudam a prevenir doenças que podem provocar pneumonia ou contribuir para quadros graves.

A indicação de cada imunizante depende da idade, das condições de saúde e do histórico vacinal. Por isso, é importante verificar quais vacinas estão recomendadas para cada pessoa.

Outros cuidados também ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias:

Higienizar as mãos regularmente;

Evitar o tabagismo;

Manter os ambientes ventilados;

Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas respiratórios;

Manter o acompanhamento das doenças crônicas.

Quais sintomas exigem atenção?

A pneumonia pode apresentar diferentes manifestações. Os sinais mais comuns incluem febre persistente, tosse, dor no peito, cansaço intenso e falta de ar.

Quando esses sintomas aparecem ou se intensificam, a avaliação médica é importante. A atenção deve ser ainda maior entre crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Nos idosos, a infecção também pode provocar alterações que nem sempre aparecem em pessoas mais jovens. Confusão mental, sonolência e mudanças repentinas de comportamento podem indicar pneumonia, mesmo sem febre evidente.

O diagnóstico precoce permite identificar a causa da infecção e iniciar o tratamento adequado. A conduta varia conforme o microrganismo responsável e a gravidade do quadro.

Em algumas situações, o paciente precisa de acompanhamento hospitalar. Por isso, não se deve ignorar sintomas respiratórios persistentes ou esperar que a dificuldade para respirar se agrave para procurar atendimento.