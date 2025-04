Cuidado diferenciado potencializa saúde – veja como

No Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, a experiência do paciente vai muito além de equipamentos modernos e tecnologia de ponta. O verdadeiro diferencial está no cuidado genuíno, centrado em ações que envolvem escuta ativa, empatia e acolhimento. Esses pequenos gestos fazem parte do que a cooperativa chama de Jeito de Cuidar Unimed, uma abordagem que transforma o atendimento médico em uma vivência mais humana e acolhedora.

Escuta ativa e empatia: a base da hospitalidade

O conceito de hospitalidade vai, assim, além do simples atendimento. Para a Unimed, ele envolve, principalmente, criar conexões profundas com os pacientes e seus acompanhantes. A equipe de hospitalidade, formada por profissionais treinados, dedica atenção especial às necessidades emocionais dos pacientes, entendendo que o processo de cura também depende do apoio psicológico e humano.

Everton Resende de Oliveira, gerente de Hospitalidade da Unimed Sul Capixaba, explica: “Hospitalidade é escutar com atenção, olhar nos olhos e compreender o que o paciente sente, mesmo sem palavras. Muitas vezes, um gesto simples, como explicar um procedimento ou oferecer uma palavra de conforto, pode mudar a experiência de um paciente.”

Ações que humanizam o atendimento

Esse cuidado se reflete em diversas ações institucionais, como escutas sensíveis e rodas de conversa, que humanizam o ambiente hospitalar. Além disso, o respeito ao tempo de cada paciente e a valorização do acolhimento garantem uma recuperação mais tranquila e menos traumática. O compromisso com a excelência relacional impacta diretamente na percepção dos pacientes, que se sentem mais respeitados e cuidados em momentos delicados.

A humanização como compromisso

Para a Unimed Sul Capixaba, a excelência no atendimento está diretamente ligada à forma como as pessoas se relacionam. Não se trata apenas de diagnóstico ou técnica, mas da qualidade do vínculo criado com cada paciente. Como afirma Everton Resende, “Cuidar também é escutar. E isso é o que realmente nos move, tornando nosso serviço mais humanizado e eficiente.”

Com essa abordagem, a Unimed Sul Capixaba transforma a experiência de seus pacientes, promovendo um cuidado que vai além da medicina e reforça a importância da empatia e do acolhimento.