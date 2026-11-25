Uma tosse que persiste por semanas pode parecer consequência de uma gripe ou de uma irritação respiratória. No entanto, quando dura três semanas ou mais, o sintoma exige atenção e investigação, pois pode indicar tuberculose.

A doença infecciosa afeta principalmente os pulmões e continua como um problema de saúde pública no Brasil. Além da tosse persistente, febre no fim do dia, suor noturno, perda de peso e cansaço podem indicar a infecção.

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O Dia Nacional de Combate à Tuberculose, celebrado em 17 de novembro, reforça a importância de reconhecer os sintomas, buscar diagnóstico precoce e iniciar o tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra mais de 84 mil casos novos por ano, além de aproximadamente 6 mil mortes.

Quais sintomas podem indicar tuberculose?

A tosse por três semanas ou mais representa um dos principais sinais de alerta para tuberculose. Ela pode ocorrer tanto de forma seca quanto acompanhada de catarro.

Além disso, a pessoa pode apresentar outros sintomas, como:

Febre, geralmente no período da tarde;

Suor noturno;

Emagrecimento sem causa aparente;

Falta de apetite;

Cansaço.

Embora esses sinais possam aparecer juntos, nem sempre a tuberculose provoca todos eles no início. Por isso, a ausência de outros sintomas não descarta a doença.

Segundo o médico de família e comunidade da Unimed Sul Capixaba, Vinicius Passamani Marques, muitas pessoas associam a tosse persistente a uma gripe mal curada ou a uma irritação respiratória.

No entanto, quando o sintoma ultrapassa três semanas, a pessoa precisa investigar a causa, mesmo sem outras manifestações.

Como a tuberculose é transmitida?

A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A transmissão ocorre pelo ar, quando uma pessoa com tuberculose ativa nos pulmões ou na laringe libera partículas que contêm a bactéria.

Isso acontece durante ações como tossir, falar ou espirrar. Assim, outras pessoas podem se infectar ao respirar essas partículas, principalmente em ambientes fechados e pouco ventilados.

Por outro lado, a doença não passa pelo compartilhamento de copos, talheres, roupas ou outros objetos pessoais.

Ventilação e cuidados respiratórios ajudam a reduzir o risco de transmissão. Manter janelas abertas, permitir a entrada de luz natural e adotar cuidados ao tossir são medidas importantes.

Como diagnosticar a tuberculose?

A investigação da tuberculose envolve avaliação profissional e exames específicos. Entre os métodos utilizados estão:

Teste rápido molecular para tuberculose: identifica material genético da bactéria;

Baciloscopia: pesquisa a presença de bacilos em amostras, geralmente de escarro;

Cultura: permite identificar a bactéria a partir de uma amostra biológica.

Além desses exames, a avaliação clínica e o raio-X de tórax ajudam a investigar a doença.

Portanto, quem apresenta tosse por três semanas ou mais deve procurar uma unidade de saúde. Não é necessário esperar o aparecimento de outros sintomas para buscar atendimento.

Tuberculose tem cura? Como funciona o tratamento?

A tuberculose tem cura e o SUS oferece tratamento gratuito. Na maioria dos casos, o tratamento dura pelo menos seis meses e exige o uso regular dos medicamentos prescritos.

Mesmo quando a tosse, a febre e o cansaço desaparecem nas primeiras semanas, a pessoa precisa continuar o tratamento pelo período indicado.

A melhora dos sintomas não significa que a bactéria foi completamente eliminada. Por isso, interromper os medicamentos por conta própria pode comprometer a recuperação e favorecer a resistência aos medicamentos.

O acompanhamento dos profissionais de saúde e o cumprimento de todas as etapas do tratamento são fundamentais para alcançar a cura e evitar complicações.

Reconhecer os sinais de alerta, investigar a tosse persistente e seguir o tratamento corretamente são medidas essenciais para proteger a saúde e reduzir a transmissão da tuberculose.