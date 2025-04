Dia Mundial da Saúde: hoje e sempre foque na prevenção

Todo 7 de abril, o mundo celebra o Dia Mundial da Saúde, data especial para repensarmos os hábitos e cuidados com o corpo. A celebração serve para reforçar a importância de adotar atitudes simples, mas impactantes, que promovem saúde e bem-estar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aproveita esse momento para destacar que pequenas mudanças no estilo de vida podem gerar grandes resultados na manutenção da saúde.

Hábitos essenciais para uma vida saudável

A manutenção da saúde começa, assim, com o acompanhamento médico regular, a prática constante de atividades físicas e uma alimentação equilibrada. Além disso, o tratamento adequado de doenças crônicas é fundamental para prevenir complicações. Segundo Paulo Rebello, diretor-presidente da ANS, “a prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável”. Nesse contexto, as operadoras de planos de saúde desempenham um papel essencial no cuidado integral dos beneficiários. A ANS incentiva as operadoras a criarem programas voltados para a saúde e qualidade de vida de seus clientes.

Programas de saúde e prevenção cadastrados pela ANS

Atualmente, a ANS possui 650 programas cadastrados que promovem a saúde e previnem riscos e doenças. Estes programas atendem mais de 2,3 milhões de beneficiários, abrangendo diversas áreas, como saúde do adulto, do idoso, da mulher, da criança, da saúde mental e da pessoa com deficiência. De acordo com Mauricio Nunes, diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, muitos desses programas visam combater doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e câncer, com foco na melhoria dos resultados para os pacientes.

Aprimorando a qualidade do atendimento ao beneficiário

A ANS também adota medidas para melhorar a qualidade do atendimento aos beneficiários de planos de saúde. A Certificação em Boas Práticas em Atenção Primária, instituída em 2018, é um exemplo disso. Esse programa avalia as operadoras que atendem a padrões de qualidade e coordenação de cuidados. O modelo é baseado na atenção primária à saúde como porta de entrada para o sistema de saúde.

Ações para comemorar o Dia Mundial da Saúde

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a ANS promoveu duas importantes ações: uma campanha nas redes sociais, incentivando operadoras a se unirem e compartilharem informações sobre saúde, usando a hashtag #SemanaDaSaudeANS, e o Seminário Nacional de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev), que ocorrerá em São Paulo no dia 11 de abril de 2023.

Neste Dia Mundial da Saúde, é fundamental refletirmos sobre nossas escolhas e a importância de cuidar do nosso corpo de forma contínua e eficaz.

Leia também: Renata Capucci e a doença de Parkinson: superando desafios