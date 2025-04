Dia V de Vacinação contra gripe no ES: confira

Na última segunda-feira (7), o governador Renato Casagrande deu início à campanha de vacinação contra a influenza no Espírito Santo, durante o Dia V de Vacinação, realizado na sede da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória. O evento marcou, assim, o processo de imunização de cerca de 300 pessoas, com a presença do símbolo da campanha, o personagem Zé Gotinha.

Quem deve se vacinar?

A campanha de vacinação está focada, principalmente, em diversos grupos prioritários. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, incluindo indígenas até 9 anos, gestantes, puérperas, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, deficiências, trabalhadores da saúde, professores, portuários, dos Correios, rodoviários, das Forças Armadas, Segurança Pública, caminhoneiros e população em situação de rua são os principais públicos-alvo. A vacinação já está disponível, portanto, nas unidades básicas de saúde em todo o Estado. Em algumas cidades, é possível agendar a aplicação online.

Meta de vacinação e distribuição

Com 408 mil doses recebidas, o Estado visa vacinar 1,7 milhão de pessoas nos próximos meses. As vacinas estão sendo distribuídas para os municípios e podem ser encontradas em mais de 700 salas de vacinação. O governador Casagrande reforçou a importância da imunização, destacando que a vacina é essencial para a proteção da população capixaba. “Sem ela, não sabemos onde estaríamos hoje”, disse o governador, enfatizando a necessidade de focar nos grupos prioritários.

Apoio da saúde pública e expectativas

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, agradeceu aos servidores da saúde pelo trabalho dedicado e destacou o impacto positivo das melhorias nos hospitais do Estado, como as obras nos Hospitais Roberto Silvares e Geral de Cariacica.

O subsecretário Orlei Cardoso também ressaltou a importância da vacina, que é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza. Ele fez um apelo à população, especialmente aos idosos e pessoas com doenças crônicas, para que não deixem para se vacinar na última hora. O objetivo do governo é superar 69% de cobertura vacinal no Estado.

A vacinação contra a gripe é uma medida importante para garantir a saúde pública. Dessa forma, o Espírito Santo dá início à campanha com o compromisso de proteger seus cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Não perca tempo, procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua imunização.

