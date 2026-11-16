Como adaptar a dieta mediterrânea gastando menos
Feijão, sardinha, castanha-do-pará e frutas regionais ajudam a adaptar a dieta mediterrânea ao Brasil, com variedade nutricional e economia.
A dieta mediterrânea é conhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular. Esse padrão alimentar prioriza frutas, verduras, legumes, peixes, castanhas, azeite e outros alimentos naturais.
Entretanto, seguir essa alimentação não significa comprar ingredientes importados ou gastar muito. Afinal, o Brasil oferece opções regionais que preservam características nutricionais importantes desse modelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Além disso, aproveitar alimentos da estação e produtos locais pode tornar o cardápio mais econômico e variado.
Segundo a nutricionista Rayana de Almeida, professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, a adaptação mantém os principais fundamentos da dieta mediterrânea.
Entre eles estão a variedade de vegetais, o consumo de leguminosas, a preferência por gorduras insaturadas e a redução de ultraprocessados.
Como adaptar a dieta mediterrânea com alimentos brasileiros?
É possível substituir ingredientes tradicionais por alimentos encontrados facilmente nos mercados e feiras brasileiras.
O segredo está em manter a variedade nutricional e priorizar alimentos naturais ou minimamente processados. Dessa forma, o cardápio pode seguir os princípios da dieta mediterrânea sem depender de produtos caros.
Confira sete substituições que ajudam nessa adaptação.
1. Feijão no lugar do grão-de-bico
O feijão-preto, carioca e fradinho são alternativas brasileiras ao grão-de-bico. Além disso, esses alimentos fornecem fibras, proteínas vegetais e minerais.
Para aproveitar seus nutrientes, combine o feijão com arroz integral, legumes e outras fontes de proteína.
Assim, você consegue montar refeições variadas com ingredientes tradicionais da alimentação brasileira.
2. Sardinha no lugar de peixes mais caros
A sardinha oferece proteínas e ômega 3, uma gordura associada à saúde cardiovascular.
Além disso, apresenta uma alternativa acessível a peixes frequentemente utilizados na alimentação mediterrânea.
Você pode preparar a sardinha assada, grelhada ou cozida. Para completar a refeição, combine o peixe com saladas e legumes.
3. Castanha-do-pará no lugar de nozes e amêndoas
A castanha-do-pará fornece gorduras insaturadas e selênio, mineral importante para o funcionamento do organismo.
Por isso, ela pode substituir nozes e amêndoas em lanches e saladas.
Entretanto, exige atenção à quantidade. Como apresenta alta concentração de selênio, o consumo deve ocorrer em pequenas porções.
4. Abóbora para diversificar os vegetais
A abóbora é um alimento versátil, acessível e rico em carotenoides. Esses compostos podem se transformar em vitamina A no organismo.
Além disso, o vegetal permite diferentes preparações. Você pode consumi-lo assado, cozido ou acompanhado de ervas e azeite.
Dessa maneira, fica mais fácil variar os vegetais nas refeições.
5. Couve no lugar de outras folhas verdes
A couve fornece fibras e vitaminas e pode substituir ou complementar folhas como espinafre e rúcula.
Além disso, combina com diferentes preparações e refeições.
Você pode consumi-la crua, em saladas, ou refogada como acompanhamento. Portanto, não precisa depender de folhas importadas para diversificar o cardápio.
6. Frutas regionais no lugar de opções importadas
O Brasil oferece diversas frutas que ajudam a manter a variedade alimentar.
Mamão, manga, goiaba, caju, acerola, jabuticaba e banana são algumas alternativas.
Essas frutas fornecem fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. Além disso, priorizar as opções da estação pode ajudar a economizar nas compras.
7. Ervas brasileiras para temperar as refeições
Coentro, salsinha, manjericão e alecrim ajudam a diversificar os sabores das preparações.
Você pode combinar essas ervas com azeite, alho e limão para temperar saladas, legumes e peixes.
Além de acrescentarem sabor, esses ingredientes ajudam a reduzir a necessidade de utilizar sal em excesso.
Dieta mediterrânea precisa ser cara?
Não. A escolha de alimentos regionais e da estação ajuda a tornar esse padrão alimentar mais acessível.
A nutricionista Rayana de Almeida destaca que aproveitar produtos locais e priorizar ingredientes minimamente processados são estratégias importantes para economizar.
Além disso, a dieta mediterrânea não depende de uma lista rígida de alimentos importados. Seu principal fundamento envolve variedade, equilíbrio e preferência por alimentos naturais.
Portanto, feijão, sardinha, castanha-do-pará, frutas brasileiras e vegetais regionais podem integrar um cardápio inspirado nesse padrão alimentar.
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