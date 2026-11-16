A dieta mediterrânea é conhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular. Esse padrão alimentar prioriza frutas, verduras, legumes, peixes, castanhas, azeite e outros alimentos naturais.

Entretanto, seguir essa alimentação não significa comprar ingredientes importados ou gastar muito. Afinal, o Brasil oferece opções regionais que preservam características nutricionais importantes desse modelo.

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Além disso, aproveitar alimentos da estação e produtos locais pode tornar o cardápio mais econômico e variado.

Segundo a nutricionista Rayana de Almeida, professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, a adaptação mantém os principais fundamentos da dieta mediterrânea.

Entre eles estão a variedade de vegetais, o consumo de leguminosas, a preferência por gorduras insaturadas e a redução de ultraprocessados.

Como adaptar a dieta mediterrânea com alimentos brasileiros?

É possível substituir ingredientes tradicionais por alimentos encontrados facilmente nos mercados e feiras brasileiras.

O segredo está em manter a variedade nutricional e priorizar alimentos naturais ou minimamente processados. Dessa forma, o cardápio pode seguir os princípios da dieta mediterrânea sem depender de produtos caros.

Confira sete substituições que ajudam nessa adaptação.

1. Feijão no lugar do grão-de-bico

O feijão-preto, carioca e fradinho são alternativas brasileiras ao grão-de-bico. Além disso, esses alimentos fornecem fibras, proteínas vegetais e minerais.

Para aproveitar seus nutrientes, combine o feijão com arroz integral, legumes e outras fontes de proteína.

Assim, você consegue montar refeições variadas com ingredientes tradicionais da alimentação brasileira.

2. Sardinha no lugar de peixes mais caros

A sardinha oferece proteínas e ômega 3, uma gordura associada à saúde cardiovascular.

Além disso, apresenta uma alternativa acessível a peixes frequentemente utilizados na alimentação mediterrânea.

Você pode preparar a sardinha assada, grelhada ou cozida. Para completar a refeição, combine o peixe com saladas e legumes.

3. Castanha-do-pará no lugar de nozes e amêndoas

A castanha-do-pará fornece gorduras insaturadas e selênio, mineral importante para o funcionamento do organismo.

Por isso, ela pode substituir nozes e amêndoas em lanches e saladas.

Entretanto, exige atenção à quantidade. Como apresenta alta concentração de selênio, o consumo deve ocorrer em pequenas porções.

4. Abóbora para diversificar os vegetais

A abóbora é um alimento versátil, acessível e rico em carotenoides. Esses compostos podem se transformar em vitamina A no organismo.

Além disso, o vegetal permite diferentes preparações. Você pode consumi-lo assado, cozido ou acompanhado de ervas e azeite.

Dessa maneira, fica mais fácil variar os vegetais nas refeições.

5. Couve no lugar de outras folhas verdes

A couve fornece fibras e vitaminas e pode substituir ou complementar folhas como espinafre e rúcula.

Além disso, combina com diferentes preparações e refeições.

Você pode consumi-la crua, em saladas, ou refogada como acompanhamento. Portanto, não precisa depender de folhas importadas para diversificar o cardápio.

6. Frutas regionais no lugar de opções importadas

O Brasil oferece diversas frutas que ajudam a manter a variedade alimentar.

Mamão, manga, goiaba, caju, acerola, jabuticaba e banana são algumas alternativas.

Essas frutas fornecem fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. Além disso, priorizar as opções da estação pode ajudar a economizar nas compras.

7. Ervas brasileiras para temperar as refeições

Coentro, salsinha, manjericão e alecrim ajudam a diversificar os sabores das preparações.

Você pode combinar essas ervas com azeite, alho e limão para temperar saladas, legumes e peixes.

Além de acrescentarem sabor, esses ingredientes ajudam a reduzir a necessidade de utilizar sal em excesso.

Dieta mediterrânea precisa ser cara?

Não. A escolha de alimentos regionais e da estação ajuda a tornar esse padrão alimentar mais acessível.

A nutricionista Rayana de Almeida destaca que aproveitar produtos locais e priorizar ingredientes minimamente processados são estratégias importantes para economizar.

Além disso, a dieta mediterrânea não depende de uma lista rígida de alimentos importados. Seu principal fundamento envolve variedade, equilíbrio e preferência por alimentos naturais.

Portanto, feijão, sardinha, castanha-do-pará, frutas brasileiras e vegetais regionais podem integrar um cardápio inspirado nesse padrão alimentar.