Doença mão-pé-boca: sintomas, transmissão e cuidados essenciais

A doença mão-pé-boca atinge principalmente crianças de até cinco anos e se espalha com facilidade, especialmente em ambientes escolares. Causada por vírus da família Coxsackie, essa infecção provoca pequenas bolhas ou feridas na boca, nas mãos e nos pés. Essas lesões comprometem a alimentação, a saúde bucal e o bem-estar geral da criança.

De acordo com os médicos, a síndrome costuma ter evolução benigna. No entanto, exige cuidados com higiene oral, hidratação e alimentação. Lesões dolorosas podem dificultar tanto a escovação quanto a ingestão de alimentos, aumentando o risco de desidratação e infecções secundárias. além disso, uma vez diagnosticada, é melhor evitar o contacto com outra crianças para minimizar a disseminação da doença.

Sintomas mais comuns da doença mão-pé-boca

A criança pode apresentar, dessa forma, os seguintes sintomas:

Febre alta nos primeiros dias;

Dor de garganta e recusa alimentar;

Feridas na língua, gengivas e céu da boca;

Erupções vermelhas nos pés, mãos e nádegas.

Como ocorre a transmissão?

O contágio acontece por meio da saliva, secreções nasais, fezes ou objetos contaminados. Por isso, lavar brinquedos, mamadeiras e superfícies, além de manter o isolamento temporário da criança, reduz a propagação do vírus.

Cuidados essenciais durante o tratamento

Mantenha a escovação com escovas ultra macias;

Use creme dental sem sabor forte;

Evite bochechos com álcool;

Ofereça alimentos frios e pastosos;

Não ofereça alimentos ácidos ou crocantes;

Estimule a ingestão de líquidos gelados;

Continue a amamentação.

A higiene oral diária evita infecções nas feridas e acelera a recuperação.

Quando procurar um médico?

Se a febre persistir, a criança recusar alimentos ou apresentar sinais de desidratação, busque atendimento imediato. Embora não exista tratamento específico, o acompanhamento com pediatra e dentista garante alívio dos sintomas e recuperação mais rápida.