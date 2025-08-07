Doença mão-pé-boca: sintomas, transmissão e cuidados essenciais
Infecção comum na infância exige atenção à higiene bucal e hidratação para evitar complicações.
A doença mão-pé-boca atinge principalmente crianças de até cinco anos e se espalha com facilidade, especialmente em ambientes escolares. Causada por vírus da família Coxsackie, essa infecção provoca pequenas bolhas ou feridas na boca, nas mãos e nos pés. Essas lesões comprometem a alimentação, a saúde bucal e o bem-estar geral da criança.
De acordo com os médicos, a síndrome costuma ter evolução benigna. No entanto, exige cuidados com higiene oral, hidratação e alimentação. Lesões dolorosas podem dificultar tanto a escovação quanto a ingestão de alimentos, aumentando o risco de desidratação e infecções secundárias. além disso, uma vez diagnosticada, é melhor evitar o contacto com outra crianças para minimizar a disseminação da doença.
Sintomas mais comuns da doença mão-pé-boca
A criança pode apresentar, dessa forma, os seguintes sintomas:
- Febre alta nos primeiros dias;
- Dor de garganta e recusa alimentar;
- Feridas na língua, gengivas e céu da boca;
- Erupções vermelhas nos pés, mãos e nádegas.
Como ocorre a transmissão?
O contágio acontece por meio da saliva, secreções nasais, fezes ou objetos contaminados. Por isso, lavar brinquedos, mamadeiras e superfícies, além de manter o isolamento temporário da criança, reduz a propagação do vírus.
Cuidados essenciais durante o tratamento
- Mantenha a escovação com escovas ultra macias;
- Use creme dental sem sabor forte;
- Evite bochechos com álcool;
- Ofereça alimentos frios e pastosos;
- Não ofereça alimentos ácidos ou crocantes;
- Estimule a ingestão de líquidos gelados;
- Continue a amamentação.
A higiene oral diária evita infecções nas feridas e acelera a recuperação.
Quando procurar um médico?
Se a febre persistir, a criança recusar alimentos ou apresentar sinais de desidratação, busque atendimento imediato. Embora não exista tratamento específico, o acompanhamento com pediatra e dentista garante alívio dos sintomas e recuperação mais rápida.
