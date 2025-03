Doenças ginecológicas: confira as 8 mais comuns; previna-se

A saúde ginecológica é essencial para o bem-estar das mulheres e uma consulta regular ao ginecologista é, portanto, fundamental para prevenção e tratamento. Assim, veja as 8 doenças ginecológicas mais comuns, suas causas, sintomas e tratamentos.

O corrimento vaginal é uma das principais causas de consultas ginecológicas. Nem todo corrimento indica doença, mas quando ocorre um desequilíbrio entre fatores hormonais e orgânicos, pode resultar em inflamação ou infecção, como vulvovaginites. As causas mais comuns, sobretudo, são vaginose bacteriana, candidíase e tricomoníase. O tratamento inclui antibióticos ou antifúngicos, dependendo da infecção.

Causada por bactérias como a E. coli, a infecção urinária afeta mais as mulheres devido à anatomia da uretra. Sintomas incluem, principalmente, dor ao urinar e aumento da frequência urinária. A prevenção envolve higiene adequada e ingestão de líquidos.

Conforme literatura médica, a candidíase é uma infecção fúngica que pode surgir em períodos de baixa imunidade. Sintomas incluem coceira, corrimento espesso e ardência. A prevenção se baseia em manter o corpo saudável e evitar roupas apertadas ou o uso excessivo de absorventes.

A endometriose ocorre quando o tecido do endométrio cresce fora do útero, causando cólicas intensas e dor pélvica. O tratamento pode incluir anticoncepcionais ou, em casos mais graves, cirurgia. Pode também afetar a fertilidade da mulher.

Os miomas são tumores benignos no útero e podem causar sangramentos intensos e cólicas. Embora muitas mulheres não sintam sintomas, o tratamento envolve medicamentos ou cirurgia, dependendo do caso.

A SOP é caracterizada por ciclos menstruais irregulares e resistência à insulina. A síndrome pode dificultar a gravidez e afetar o bem-estar hormonal. O tratamento inclui controle de peso e uso de anticoncepcionais para regular o ciclo.

A osteoporose é mais comum após a menopausa e leva à fragilidade óssea. A prevenção inclui uma dieta rica em cálcio, vitamina D e a prática regular de exercícios físicos.

O HPV é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e pode causar verrugas genitais e até câncer de colo de útero. A prevenção é feita por meio de vacinas e exames regulares, como o Papanicolau.

Prevenir doenças ginecológicas exige, em síntese, cuidados diários e visitas regulares ao ginecologista. A detecção precoce dessas doenças, acima de tudo, é fundamental para o tratamento eficaz e para a preservação da qualidade de vida.

Leia também: Situação grave: Preta Gil busca cura no exterior

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui