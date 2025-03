Situação grave: Preta Gil busca cura no exterior

Preta Gil mostrou toda a sua resiliência ao revelar que buscará tratamento no exterior para continuar, assim, sua luta contra o câncer colorretal. A cantora, que recebeu alta hospitalar recentemente, apresentou-se em um programa de televisão e emocionou o público ao compartilhar detalhes sobre sua jornada de tratamento. Durante sua participação, Preta falou com esperança e gratidão, destacando sua decisão de seguir para fora do Brasil em busca de tratamentos mais modernos.

A luta e a decisão de buscar tratamento no exterior

Ao explicar sua escolha, Preta Gil afirmou que já fez tudo o que poderia no Brasil e agora vê a oportunidade de cura em outro lugar. “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora, minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, declarou com determinação. A cantora deixou claro que sua decisão de viajar é movida pela necessidade de acesso a tratamentos mais avançados, algo que ela reconhece não estar ao alcance de todos.

Gratidão e consciência sobre seus privilégios

Antes de tudo, além de sua força emocional, Preta também demonstrou humildade ao reconhecer os privilégios que possui, como a condição de buscar tratamentos modernos em outros países. “Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se posso ir para fora, vou”, disse, conscientizando seus fãs sobre as desigualdades no acesso à saúde.

Futuro e esperança: planos para retomar sua vida

Com os olhos voltados para o futuro, Preta Gil não perde a esperança. Ela afirmou que, ao retornar curada, deseja retomar suas atividades com a mesma paixão de sempre. “Quero voltar, curada, e poder retomar tudo o que amo fazer, como cantar, ser jurada, brincar com minha neta e sobrinhos, e ver meu filho”, disse. Para ela, a vida ainda tem muito a oferecer, e a cantora se recusa a aceitar que sua jornada chegou ao fim. “Ainda tenho muito a realizar”, afirmou, reforçando sua determinação e vontade de seguir em frente.

Apoio e confiança dos fãs

A resiliência de Preta Gil é visível, e seus fãs têm se mostrado ao seu lado durante todo o processo. A cantora recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho, o que fortalece ainda mais sua fé na recuperação. Ela continua acreditando que, com a ajuda dos tratamentos modernos e seu próprio espírito indomável, superará essa fase desafiadora e retornará mais forte para sua carreira e vida pessoal.

