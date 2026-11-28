Sarampo, poliomielite e coqueluche podem parecer doenças distantes, sobretudo para quem cresceu sem presenciar suas consequências mais graves. Entretanto, a redução dos casos não significa que essas infecções desapareceram ou deixaram de representar riscos.

A vacinação ajudou a controlar doenças que, no passado, provocavam epidemias, sequelas e mortes. No entanto, quando a cobertura vacinal diminui, agentes infecciosos encontram pessoas suscetíveis e podem voltar a circular.

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O sarampo exemplifica esse cenário. Altamente contagioso, o vírus pode se espalhar rapidamente em comunidades com baixa cobertura vacinal. Além disso, a circulação da doença em outros países e o deslocamento internacional de pessoas aumentam o risco de reintrodução.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2025, a cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, alcançou 92,66% no Brasil. Embora o resultado se aproxime da meta de 95%, ainda ficou abaixo do índice recomendado. Já a segunda dose atingiu 78,02%, mostrando que muitas pessoas ainda não completaram o esquema vacinal.

Para Rachel Almeida dos Santos, nutróloga da Unimed Sul Capixaba, a imunização deve ser encarada como um cuidado permanente, e não apenas como uma preocupação da infância ou de períodos de campanhas.

“Quando uma doença deixa de fazer parte do cotidiano da população, é comum que as pessoas passem a ter a impressão de que ela não oferece mais riscos. Mas isso acontece justamente porque a vacinação conseguiu reduzir sua circulação. Se as pessoas deixam de se vacinar, a proteção coletiva diminui e esses agentes infecciosos encontram condições para voltar a se espalhar. Por isso, não podemos confundir a ausência de casos frequentes com o desaparecimento da doença”, explica a médica.

O que acontece quando a cobertura vacinal diminui?

As vacinas protegem quem recebe os imunizantes e também ajudam a reduzir a circulação de agentes infecciosos. Quando uma parcela expressiva da população está imunizada, o vírus ou a bactéria encontra menos oportunidades para se espalhar.

Consequentemente, essa proteção coletiva também beneficia pessoas que não podem receber determinadas vacinas por contraindicações médicas ou que apresentam resposta imunológica insuficiente. Entre elas estão alguns pacientes imunocomprometidos e bebês que ainda não atingiram a idade indicada para determinadas doses.

O sarampo, por exemplo, é transmitido pelo ar e pode provocar febre alta, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza e conjuntivite. Em casos graves, a infecção pode evoluir para pneumonia, encefalite e outras complicações.

Já a poliomielite pode provocar paralisia permanente. A coqueluche, por sua vez, preocupa principalmente quando acomete bebês menores de seis meses, que apresentam maior risco de complicações.

“Não estamos falando apenas de doenças que provocam sintomas passageiros. Algumas dessas infecções podem deixar sequelas permanentes e até levar à morte. A vacinação reduz significativamente o risco de adoecimento e de complicações. Manter as doses em dia é uma forma de proteger não apenas a própria saúde, mas também as pessoas com quem convivemos”, destaca Rachel.

Adultos e idosos também precisam se vacinar

A imunização não termina na infância. Adolescentes, adultos, idosos e gestantes também precisam acompanhar as recomendações e verificar se o esquema vacinal está atualizado.

Além disso, algumas vacinas exigem reforços ao longo da vida. Outras dependem da idade, das condições de saúde, da ocupação profissional, do histórico vacinal e de situações específicas, como viagens e gestação.

No caso dos adultos, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê, conforme o histórico de cada pessoa, vacinas contra hepatite B, difteria, tétano, febre amarela e sarampo, entre outras indicações para grupos específicos.

Por isso, consultar a caderneta de vacinação é uma medida importante de prevenção.

“É importante que os adultos também tenham o hábito de conferir a própria caderneta de vacinação. Muitas pessoas não sabem quais doses receberam na infância, se precisam de reforços ou se existem vacinas indicadas para sua faixa etária e condição de saúde. Essa avaliação pode ser feita com um profissional de saúde, que orientará a atualização conforme o calendário vigente”, orienta a médica.

Como atualizar a caderneta de vacinação?

Quem perdeu alguma dose não precisa, necessariamente, reiniciar todo o esquema vacinal. Na maioria das situações, é possível regularizar a imunização conforme as orientações do Programa Nacional de Imunizações.

O primeiro passo é procurar uma unidade de saúde e apresentar a caderneta, caso esteja disponível. A equipe avaliará o histórico e indicará quais doses precisam ser aplicadas.

Mesmo quem perdeu o documento pode procurar atendimento para verificar as possibilidades de atualização.

Rachel reforça que a prevenção deve anteceder o risco de exposição.

“Não devemos esperar uma doença voltar a circular ou uma campanha de emergência para procurar as vacinas. A prevenção precisa acontecer antes da exposição. Conferir a caderneta, respeitar os intervalos entre as doses e seguir as recomendações para cada idade são atitudes simples que ajudam a evitar doenças que já sabemos como prevenir”, conclui.