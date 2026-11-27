Inca lança atlas para mapear características do câncer em brasileiros
Atlas do Inca reúne dados clínicos de brasileiros para aprimorar pesquisas, diagnósticos e tratamentos contra o câncer.
Plataforma reúne dados de pacientes e busca melhorar diagnósticos, tratamentos e pesquisas sobre a doença no país
O câncer não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Além disso, fatores genéticos, ambientais, comportamentais e sociais influenciam o desenvolvimento de diferentes tumores. Por isso, conhecer as características da doença na população brasileira pode ajudar a aprimorar diagnósticos, tratamentos e estratégias de prevenção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Com esse objetivo, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançou, nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, o Atlas Tumoral da População Brasileira. A plataforma reúne dados clínicos de pacientes e busca ampliar o conhecimento científico sobre os tumores que atingem brasileiros.
O projeto pretende preencher uma lacuna na pesquisa oncológica nacional. Atualmente, muitos estudos utilizam bancos de dados internacionais, que apresentam pouca representatividade de pacientes latino-americanos.
Por que conhecer as características do câncer em brasileiros?
As características genéticas e a diversidade da população influenciam a manifestação de diferentes tipos de câncer. Portanto, pesquisas que consideram a realidade brasileira podem contribuir para identificar particularidades dos tumores e aprimorar as decisões clínicas.
A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri, destacou a importância de ampliar essas informações.
Segundo ela, alguns marcadores tumorais utilizados como referências científicas podem não apresentar a mesma eficácia em determinados grupos da população brasileira.
No câncer de mama, por exemplo, pesquisadores precisam compreender melhor quais características dos tumores oferecem evidências mais adequadas para orientar o diagnóstico e o tratamento.
Além disso, a diversidade genética pode ajudar a explicar diferenças entre tumores e respostas terapêuticas.
Como funciona o Atlas Tumoral da População Brasileira?
Plataforma desenvolvida pelo Inca reúne informações clínicas para apoiar pesquisas oncológicas.
O atlas funciona como uma plataforma digital de dados clínicos sobre diferentes tipos de câncer. Dessa forma, pesquisadores poderão ampliar o conhecimento sobre a doença a partir de informações de pacientes brasileiros.
Atualmente, o banco reúne registros de 2,8 mil pacientes, distribuídos em nove grupos de doenças oncológicas.
Entre os tumores contemplados estão:
- Câncer de mama hereditário;
- Leucemias;
- Câncer de colo de útero;
- Câncer de ovário;
- Câncer de endométrio;
- Câncer de próstata;
- Câncer de pênis;
- Câncer anal.
Entretanto, os dados ainda não estão disponíveis para consulta pública, porque algumas pesquisas continuam em andamento.
Por que os dados brasileiros são importantes para o tratamento?
A utilização de informações de populações estrangeiras pode limitar a compreensão de particularidades dos tumores que atingem brasileiros.
O diretor-geral do Inca, Roberto Gil, que coordena a iniciativa, defende o investimento em pesquisa nacional para desenvolver tratamentos mais alinhados às características da população.
O projeto também pretende ampliar a representatividade de grupos historicamente menos contemplados em pesquisas oncológicas.
Segundo Gil, mulheres negras apresentam maior frequência de tumores de mama biologicamente mais agressivos, que podem contribuir para a maior mortalidade. Por isso, pesquisadores precisam investigar as alterações genéticas relacionadas a essas características.
Embora a população negra represente a maioria dos brasileiros, ela permanece sub-representada em atlas tumorais desenvolvidos em países do Norte Global, destacou o diretor.
Atlas pretende ampliar pesquisas e acelerar diagnósticos
O próximo passo consiste em ampliar a participação de hospitais que possuem bancos de dados de pacientes. Assim, essas instituições poderão contribuir para alimentar a plataforma e fortalecer as pesquisas nacionais.
Fernanda de Negri também apontou a possibilidade de o projeto estimular a produção de medicamentos no Brasil e reduzir a dependência de produtos importados.
O lançamento ocorreu na véspera do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro. O Ministério da Saúde destinou R$ 8 milhões ao projeto.
O câncer continua entre os principais desafios de saúde pública. Por isso, ampliar o conhecimento sobre a doença na população brasileira pode contribuir para avanços na prevenção, no diagnóstico e no tratamento.
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