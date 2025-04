Eliminar a dengue começa em casa: saiba como agora

Com mais de 1 milhão de casos prováveis só em 2025, o Brasil ainda enfrenta números preocupantes relacionados à dengue. Apesar da redução em comparação a 2024, quando o país registrou 6,6 milhões de casos e mais de 6 mil mortes, o risco continua alto. Por isso, a Unimed Sul Capixaba reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com a comunidade.

Ações educativas ganham força na luta contra a dengue

Para conter o avanço da doença, a cooperativa intensificou, assim, campanhas educativas sobre a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, equipes oferecem orientação direta sobre sintomas, tratamento e medidas de prevenção, tanto em ambientes físicos quanto digitais.

A médica infectologista Luiza Morandi lembra que a prevenção começa dentro de casa. “Cada recipiente com água parada representa um risco. A ação da comunidade é essencial”, afirma.

Atendimento digital: cuidado rápido, seguro e sem sair de casa

Clientes da Unimed Sul Capixaba com sintomas leves podem usar o Pronto Atendimento Digital, que oferece consulta online com profissionais da saúde. O serviço, desse modo, funciona via:

WhatsApp: (28) 2101-6255

Site: www.unimedsulcapixaba.coop.br

Aplicativo Unimed Cliente

A coordenadora do serviço, Luiza Vallory Alochio, reforça que a plataforma permite prescrição de medicamentos, vigilância de sinais de alarme e evita a sobrecarga nas unidades físicas. Isso garante mais eficiência no cuidado de casos moderados e graves, com suporte adequado no hospital.

Com atitudes simples e informação de qualidade, cada pessoa ajuda a frear a dengue. A prevenção começa agora — e começa com você.