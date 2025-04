Embolia pulmonar dá cartão vermelho para Luiz Gustavo: saiba mais

Luiz Gustavo, jogador do São Paulo, enfrenta um período indefinido afastado dos gramados devido a uma embolia pulmonar. O técnico Luis Zubeldía confirmou a situação, destacando a prioridade na recuperação completa do atleta.

O que é embolia pulmonar?

A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo sanguíneo obstrui uma artéria nos pulmões, comprometendo, dessa forma, a circulação e a oxigenação do sangue. Essa condição pode ser grave e requer atenção médica imediata.

Sintomas comuns da embolia pulmonar

Os principais sinais incluem, principalmente, falta de ar repentina, dor no peito que piora ao respirar profundamente, tosse (possivelmente com sangue), respiração rápida e palpitações. A intensidade dos sintomas varia conforme o tamanho do coágulo e a área pulmonar afetada.

Principais causas

Fatores de risco abrangem histórico de trombose venosa profunda, imobilização prolongada, cirurgias recentes, uso de anticoncepcionais orais, gravidez, obesidade e tabagismo. Além disso, condições como câncer e doenças cardíacas elevam o risco de desenvolver embolia pulmonar.

Opções de tratamento

O tratamento visa restaurar o fluxo sanguíneo nos pulmões e prevenir novos coágulos. As abordagens incluem:

Anticoagulantes: Medicamentos que impedem a formação de novos coágulos e ajudam a dissolver os existentes.

Trombolíticos: Indicados em casos graves para dissolver rapidamente os coágulos.

Oxigenoterapia: Utilizada para melhorar os níveis de oxigênio no sangue.

Procedimentos cirúrgicos: Em situações críticas, pode ser necessário remover o coágulo por meio de cirurgia ou cateterismo.

Recuperação e cuidados futuros

A recuperação depende da gravidade da condição e da rapidez no início do tratamento. Após a alta hospitalar, é essencial seguir as orientações médicas, incluindo o uso contínuo de anticoagulantes e a realização de exames de acompanhamento. Adotar um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos, contribui para a prevenção de novos episódios.

A equipe médica do São Paulo monitora de perto o estado de Luiz Gustavo, assegurando que ele receba o tratamento adequado para retornar às atividades esportivas com segurança.

