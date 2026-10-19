Estudo relaciona exame de sangue ao risco futuro de demência

Alterações no sangue podem ajudar a identificar mulheres com maior risco de desenvolver problemas cognitivos muitos anos antes dos primeiros sintomas. Uma pesquisa da Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, encontrou uma associação entre os níveis de uma proteína sanguínea e o desenvolvimento futuro de comprometimento cognitivo leve ou demência.

O estudo acompanhou 2.766 mulheres que não apresentavam problemas cognitivos no início da pesquisa. Os resultados indicaram que níveis elevados da proteína p-tau217 estavam associados a uma probabilidade maior de desenvolver essas condições ao longo de até 25 anos de acompanhamento.

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A descoberta amplia as possibilidades de investigação precoce da doença de Alzheimer, uma das principais causas de demência. No entanto, o exame não determina com certeza quem desenvolverá a doença e ainda exige validação para diferentes contextos clínicos.

Como o exame de sangue pode indicar risco de demência?

O exame analisa a p-tau217, uma forma modificada da proteína tau, encontrada principalmente nos neurônios. No Alzheimer, alterações dessa proteína estão relacionadas a processos que prejudicam o funcionamento das células cerebrais.

Os pesquisadores observaram que mulheres com níveis mais elevados de p-tau217 apresentavam maior probabilidade de desenvolver comprometimento cognitivo leve ou demência durante o acompanhamento.

O comprometimento cognitivo leve provoca alterações na memória ou em outras habilidades mentais, mas nem sempre compromete a independência da pessoa. Já a demência afeta de maneira mais significativa a memória, o raciocínio e a capacidade de realizar atividades cotidianas.

Embora a p-tau217 seja um marcador promissor, seus níveis precisam ser interpretados dentro de um contexto clínico. Um resultado elevado não confirma, isoladamente, o diagnóstico de Alzheimer ou a evolução futura para demência.

O que a pesquisa descobriu sobre o risco de Alzheimer em mulheres?

A pesquisa reuniu 2.766 mulheres com idades entre 65 e 79 anos no início do estudo, no final da década de 1990. Todas apresentavam condições cognitivas consideradas normais naquele momento.

Durante o acompanhamento, que variou de um a 25 anos, 1.311 participantes desenvolveram comprometimento cognitivo leve ou demência.

Os resultados também mostraram que a relação entre a p-tau217 e o risco de problemas cognitivos variava conforme outros fatores. A associação foi mais forte entre mulheres com mais de 70 anos e aquelas que apresentavam a variante genética APOE ε4, relacionada ao aumento do risco de Alzheimer.

Além disso, a combinação dos níveis da proteína com a idade ajudou a estimar o risco com maior precisão do que a análise isolada do biomarcador.

Os pesquisadores também identificaram diferenças nos resultados conforme características das participantes. Entretanto, essas observações não permitem concluir que a proteína tenha o mesmo desempenho em todas as populações.

A terapia hormonal influencia o risco de demência?

A pesquisa também analisou dados de mulheres que participaram originalmente de ensaios clínicos sobre terapia hormonal na menopausa.

Os tratamentos incluíam estrogênio isolado ou uma combinação de estrogênio e progesterona. Os resultados mostraram uma associação mais forte entre níveis elevados de p-tau217 e problemas cognitivos entre as participantes que receberam a combinação hormonal, em comparação com aquelas que receberam placebo.

Esse achado, porém, não demonstra que a terapia hormonal tenha causado demência nem estabelece uma relação direta de causa e efeito.

A indicação de hormônios na menopausa depende de fatores como sintomas, idade, histórico clínico e riscos individuais. Portanto, os resultados não justificam interromper ou iniciar um tratamento sem avaliação médica.

Quem deve fazer o exame de p-tau217?

A descoberta não significa que todas as mulheres devam realizar esse exame para avaliar o risco de demência décadas antes dos sintomas.

Os exames sanguíneos para biomarcadores do Alzheimer representam uma área em expansão, mas a indicação depende da finalidade clínica, dos sintomas e das orientações aplicáveis a cada situação.

Atualmente, a avaliação de alterações cognitivas pode envolver histórico de saúde, testes de memória, exame clínico e, quando necessário, exames laboratoriais ou de imagem.

Dificuldades persistentes de memória, desorientação e mudanças na capacidade de realizar tarefas habituais merecem avaliação profissional. Esses sinais podem ter diversas causas, muitas delas tratáveis, e não significam necessariamente demência.

O que fazer para proteger a saúde do cérebro?

Embora não seja possível prevenir todos os casos de demência, alguns hábitos ajudam a preservar a saúde cerebral e cardiovascular.

Pratique atividade física: mantenha uma rotina de exercícios adequada às suas condições de saúde.

mantenha uma rotina de exercícios adequada às suas condições de saúde. Controle a pressão arterial: a hipertensão pode aumentar o risco de problemas vasculares e cognitivos.

a hipertensão pode aumentar o risco de problemas vasculares e cognitivos. Cuide da alimentação: priorize refeições variadas e equilibradas.

priorize refeições variadas e equilibradas. Não fume: o tabagismo prejudica a circulação e aumenta o risco de doenças cardiovasculares.

o tabagismo prejudica a circulação e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Acompanhe a saúde: procure avaliação diante de alterações persistentes na memória ou no raciocínio.

A análise da p-tau217 abre novas perspectivas para estudar o risco de Alzheimer antes dos sintomas. Entretanto, os resultados ainda precisam ser interpretados com cautela, e o exame não substitui a avaliação clínica nem permite prever com certeza o futuro cognitivo de uma pessoa.