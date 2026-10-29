Eugênio, da Unimed Sul Capixaba, alerta sobre o AVC e dá orientações básicas

Reconhecer os sinais de um acidente vascular cerebral (AVC) pode fazer diferença no atendimento e na recuperação. Uma alteração repentina na fala, um desvio na boca ou a perda de força em um dos lados do corpo exigem atenção imediata.

Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial do AVC reforça a importância da prevenção e do reconhecimento dos sintomas. Para ampliar a conscientização, a Unimed Sul Capixaba lançou a campanha “Não pague pra ver… pode ser AVC”, protagonizada pelo mascote Eugênio.

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Com uma linguagem visual acessível, a iniciativa alerta para quatro sinais importantes: fala enrolada, boca torta, dor de cabeça forte e paralisia súbita. Além disso, destaca a necessidade de procurar atendimento hospitalar imediatamente diante de uma suspeita.

Quais são os principais sinais de AVC?

O AVC acontece quando um bloqueio ou rompimento de um vaso sanguíneo compromete a circulação no cérebro. Como consequência, as células cerebrais podem sofrer danos e provocar alterações neurológicas.

Segundo o neurologista Waldemar Carlos Barros de Algemiro, da Unimed Sul Capixaba, os sintomas costumam aparecer de repente, mesmo quando a pessoa estava bem pouco antes.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Alteração na fala: dificuldade para falar ou compreender frases.

dificuldade para falar ou compreender frases. Desvio na boca: um lado do rosto fica diferente ao sorrir.

um lado do rosto fica diferente ao sorrir. Perda de força: fraqueza ou formigamento em um lado do corpo.

fraqueza ou formigamento em um lado do corpo. Alteração visual: dificuldade repentina para enxergar.

dificuldade repentina para enxergar. Perda de equilíbrio: tontura súbita ou dificuldade para caminhar.

tontura súbita ou dificuldade para caminhar. Dor de cabeça intensa: especialmente quando surge de maneira repentina.

Uma forma simples de reconhecer alguns sinais consiste em pedir à pessoa que sorria, levante os dois braços e repita uma frase. Alterações nessas ações exigem atendimento de emergência.

Entretanto, não espere que todos os sintomas apareçam. Além disso, mesmo que os sinais desapareçam espontaneamente, a pessoa precisa de avaliação médica.

“Diante de uma mudança desse tipo, não se deve esperar para observar se vai melhorar. É preciso procurar atendimento imediatamente”, orienta o neurologista.

Como prevenir o AVC e reduzir os riscos?

A prevenção começa pelo controle dos fatores de risco. Segundo a Organização Mundial do AVC, até 90% dos casos podem ser prevenidos com medidas adequadas de controle e acompanhamento da saúde.

Entre os principais fatores associados à doença estão hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada.

Por isso, alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos:

Controle a pressão arterial: mantenha as consultas e siga as orientações médicas.

mantenha as consultas e siga as orientações médicas. Acompanhe o diabetes e o colesterol: faça os exames recomendados e mantenha o tratamento indicado.

faça os exames recomendados e mantenha o tratamento indicado. Evite o cigarro: o tabagismo aumenta o risco de doenças cardiovasculares.

o tabagismo aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Pratique atividade física: mantenha uma rotina adequada às suas condições de saúde.

mantenha uma rotina adequada às suas condições de saúde. Cuide da alimentação: priorize hábitos alimentares equilibrados.

priorize hábitos alimentares equilibrados. Faça acompanhamento médico: especialmente se você apresenta fatores de risco ou histórico familiar da doença.

Embora alguns fatores não possam ser modificados, o acompanhamento regular permite identificar riscos e adotar medidas preventivas.

Por que o atendimento rápido é importante?

Quando ocorre um AVC, o tempo influencia a assistência ao paciente. Por isso, reconhecer os sintomas e procurar atendimento imediatamente são medidas fundamentais.

No Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, o intervalo entre a chegada de pacientes com suspeita de AVC e a realização da tomografia caiu de aproximadamente 60 a 70 minutos para 30 a 35 minutos.

A tomografia ajuda a equipe médica a avaliar o cérebro e identificar características importantes para definir a conduta adequada.

Em 2026, o hospital também recebeu a certificação internacional Angels Gold, relacionada à qualidade da assistência em casos de AVC.

A campanha com o mascote Eugênio reforça, portanto, duas orientações essenciais: controlar os fatores de risco ajuda a prevenir a doença, enquanto reconhecer os sintomas permite buscar assistência sem demora.

Diante de uma alteração neurológica repentina, não espere para ver se ela passa. Procure atendimento de emergência imediatamente.