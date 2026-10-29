Eugênio, da Unimed Sul Capixaba, alerta sobre o AVC e dá orientações básicas
Reconhecer os sintomas do AVC, controlar os fatores de risco e procurar atendimento imediato são medidas fundamentais para proteger a saúde.
Reconhecer os sinais de um acidente vascular cerebral (AVC) pode fazer diferença no atendimento e na recuperação. Uma alteração repentina na fala, um desvio na boca ou a perda de força em um dos lados do corpo exigem atenção imediata.
Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial do AVC reforça a importância da prevenção e do reconhecimento dos sintomas. Para ampliar a conscientização, a Unimed Sul Capixaba lançou a campanha “Não pague pra ver… pode ser AVC”, protagonizada pelo mascote Eugênio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Com uma linguagem visual acessível, a iniciativa alerta para quatro sinais importantes: fala enrolada, boca torta, dor de cabeça forte e paralisia súbita. Além disso, destaca a necessidade de procurar atendimento hospitalar imediatamente diante de uma suspeita.
Quais são os principais sinais de AVC?
O AVC acontece quando um bloqueio ou rompimento de um vaso sanguíneo compromete a circulação no cérebro. Como consequência, as células cerebrais podem sofrer danos e provocar alterações neurológicas.
Segundo o neurologista Waldemar Carlos Barros de Algemiro, da Unimed Sul Capixaba, os sintomas costumam aparecer de repente, mesmo quando a pessoa estava bem pouco antes.
Entre os principais sinais de alerta estão:
- Alteração na fala: dificuldade para falar ou compreender frases.
- Desvio na boca: um lado do rosto fica diferente ao sorrir.
- Perda de força: fraqueza ou formigamento em um lado do corpo.
- Alteração visual: dificuldade repentina para enxergar.
- Perda de equilíbrio: tontura súbita ou dificuldade para caminhar.
- Dor de cabeça intensa: especialmente quando surge de maneira repentina.
Uma forma simples de reconhecer alguns sinais consiste em pedir à pessoa que sorria, levante os dois braços e repita uma frase. Alterações nessas ações exigem atendimento de emergência.
Entretanto, não espere que todos os sintomas apareçam. Além disso, mesmo que os sinais desapareçam espontaneamente, a pessoa precisa de avaliação médica.
“Diante de uma mudança desse tipo, não se deve esperar para observar se vai melhorar. É preciso procurar atendimento imediatamente”, orienta o neurologista.
Como prevenir o AVC e reduzir os riscos?
A prevenção começa pelo controle dos fatores de risco. Segundo a Organização Mundial do AVC, até 90% dos casos podem ser prevenidos com medidas adequadas de controle e acompanhamento da saúde.
Entre os principais fatores associados à doença estão hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada.
Por isso, alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos:
- Controle a pressão arterial: mantenha as consultas e siga as orientações médicas.
- Acompanhe o diabetes e o colesterol: faça os exames recomendados e mantenha o tratamento indicado.
- Evite o cigarro: o tabagismo aumenta o risco de doenças cardiovasculares.
- Pratique atividade física: mantenha uma rotina adequada às suas condições de saúde.
- Cuide da alimentação: priorize hábitos alimentares equilibrados.
- Faça acompanhamento médico: especialmente se você apresenta fatores de risco ou histórico familiar da doença.
Embora alguns fatores não possam ser modificados, o acompanhamento regular permite identificar riscos e adotar medidas preventivas.
Por que o atendimento rápido é importante?
Quando ocorre um AVC, o tempo influencia a assistência ao paciente. Por isso, reconhecer os sintomas e procurar atendimento imediatamente são medidas fundamentais.
No Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, o intervalo entre a chegada de pacientes com suspeita de AVC e a realização da tomografia caiu de aproximadamente 60 a 70 minutos para 30 a 35 minutos.
A tomografia ajuda a equipe médica a avaliar o cérebro e identificar características importantes para definir a conduta adequada.
Em 2026, o hospital também recebeu a certificação internacional Angels Gold, relacionada à qualidade da assistência em casos de AVC.
A campanha com o mascote Eugênio reforça, portanto, duas orientações essenciais: controlar os fatores de risco ajuda a prevenir a doença, enquanto reconhecer os sintomas permite buscar assistência sem demora.
Diante de uma alteração neurológica repentina, não espere para ver se ela passa. Procure atendimento de emergência imediatamente.
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