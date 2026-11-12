Febre maculosa preocupa após mortes no Espírito Santo

A morte de um idoso de 73 anos, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, com suspeita de febre maculosa, reforça a importância de reconhecer os sintomas e evitar o contato com carrapatos.

A doença pode evoluir rapidamente e provocar complicações graves. Por isso, identificar os sinais e procurar atendimento médico logo no início faz diferença.

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O idoso morava no distrito de Ponte Itabapoana. Ele apresentou febre alta, dor de cabeça e dores no corpo. A equipe médica recebeu a informação sobre um possível contato com carrapatos apenas no domingo, quando iniciou a investigação.

Uma amostra de sangue seguiu para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), que deverá confirmar ou descartar a suspeita.

Segundo boletim municipal de 7 de novembro, Mimoso do Sul registrou 69 notificações da doença. Desse total, três casos receberam confirmação e 24 continuavam em investigação.

Entre os casos confirmados, duas pessoas morreram: uma menina de 12 anos, em julho, e uma mulher, em abril.

O que é febre maculosa e como ocorre a transmissão?

A febre maculosa é uma infecção causada por bactérias do gênero Rickettsia. O carrapato transmite a doença quando pica uma pessoa infectada.

No Brasil, duas espécies de bactérias estão associadas à doença. A Rickettsia rickettsii provoca a febre maculosa brasileira, considerada a forma mais grave.

Essa variante aparece principalmente no Norte do Paraná e em estados da Região Sudeste.

Já a Rickettsia parkeri ocorre em áreas de Mata Atlântica, com registros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará. Geralmente, provoca quadros menos graves.

Além disso, a doença apresenta diferentes manifestações clínicas. Algumas pessoas desenvolvem sintomas leves, enquanto outras podem apresentar complicações graves e risco de morte.

Quais são os primeiros sintomas da febre maculosa?

Os sintomas costumam incluir febre, dor de cabeça intensa e dores musculares constantes. Náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal também podem aparecer.

Outro sinal característico envolve manchas vermelhas na pele. Elas geralmente surgem nos pulsos e tornozelos e podem avançar para outras regiões.

Além disso, as manchas podem atingir as palmas das mãos e as plantas dos pés. Em geral, não provocam coceira.

Nas formas mais graves, a infecção pode comprometer diferentes órgãos e provocar complicações circulatórias e neurológicas.

Por isso, a presença de febre e dores no corpo após uma possível exposição a carrapatos exige avaliação médica imediata.

Como identificar e diagnosticar a doença?

O diagnóstico representa um desafio, principalmente nos primeiros dias. Isso acontece porque os sintomas se parecem com os de outras doenças.

Entre elas estão dengue, leptospirose, hepatite viral, salmonelose, meningite, malária e pneumonia.

Durante a consulta, o profissional avalia os sintomas e investiga possíveis situações de exposição. Por isso, informar visitas recentes a matas, fazendas, trilhas e áreas com vegetação é fundamental.

Quais exames podem confirmar a febre maculosa?

Os exames laboratoriais ajudam a identificar a infecção. Entre os principais métodos estão:

Imunofluorescência indireta (RIFI): identifica anticorpos contra a bactéria em amostras de sangue.

Imuno-histoquímica: procura a bactéria em amostras de tecidos.

PCR: identifica o material genético da bactéria em amostras de sangue ou tecidos.

Isolamento bacteriano: busca identificar a bactéria em amostras biológicas.

Além desses testes, o hemograma e a análise de enzimas ajudam a avaliar alterações no organismo.

Entretanto, os resultados podem demorar semanas. Por isso, a equipe médica não deve esperar a confirmação laboratorial para começar o tratamento quando houver suspeita clínica.

Como funciona o tratamento da febre maculosa?

O tratamento utiliza antibióticos específicos e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

A equipe médica deve iniciar a medicação assim que identificar a suspeita da doença. Essa medida aumenta as chances de evitar complicações e mortes.

Em alguns casos, o paciente precisa de internação para receber acompanhamento e cuidados adicionais.

O tratamento geralmente dura sete dias. Além disso, a orientação é manter a medicação por três dias após o desaparecimento da febre.

Portanto, não espere o resultado dos exames para procurar atendimento. A demora no início do tratamento pode agravar a infecção.

Como prevenir a febre maculosa?

A principal forma de prevenção consiste em evitar o contato com carrapatos. Por isso, alguns cuidados ajudam a reduzir o risco durante passeios e atividades ao ar livre.

Confira as principais recomendações:

Use roupas claras para facilitar a identificação de carrapatos.

Prefira calças compridas, botas e blusas de mangas longas em áreas de vegetação.

Evite caminhar em locais com grama alta e vegetação densa.

Utilize repelentes indicados para afastar carrapatos.

Examine o corpo e os animais de estimação após passeios em áreas de risco.

Verifique roupas, calçados e acessórios depois de atividades ao ar livre.

O que fazer se encontrar um carrapato no corpo?

Se encontrar um carrapato preso à pele, retire-o com uma pinça. Puxe com cuidado e firmeza, sem apertar ou esmagar o animal.

Depois, lave a região com água e sabão ou álcool. Também examine o restante do corpo para verificar se existem outros carrapatos.

Quanto mais cedo ocorrer a remoção, menor será o risco de transmissão. Além disso, coloque as roupas utilizadas em água fervente para eliminar possíveis carrapatos.

Por fim, se apresentar febre, dor de cabeça ou dores musculares após uma possível exposição, procure imediatamente uma unidade de saúde. Informe ao profissional quando e onde ocorreu o contato com o ambiente de risco.