Fim das bets amplia atenção à saúde mental dos apostadores

O fim das apostas online no Brasil também traz um desafio para a saúde: como acompanhar pessoas que desenvolveram problemas relacionados ao jogo?

O Ministério da Saúde informou que pretende ampliar a busca ativa por apostadores com comportamento problemático. A estratégia já começou em dezembro de 2025 e deve ganhar força após a mudança nas regras.

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A pasta pretende oferecer acompanhamento e tratamento quando houver necessidade. Familiares de apostadores também poderão receber atendimento em saúde mental.

Como será o atendimento aos apostadores?

O Ministério da Saúde ainda não divulgou todos os detalhes sobre o fluxo de atendimento. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a rede do SUS Digital e os teleatendimentos devem participar da estratégia.

A busca ativa utiliza informações compartilhadas pelos ministérios da Fazenda e da Segurança Pública e pela Receita Federal.

O governo afirma que o tratamento dos dados ocorre em ambiente protegido e segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Enquanto o modelo definitivo não chega, pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas às apostas podem procurar atendimento na rede de saúde.

Por que as apostas preocupam a saúde pública?

O jogo problemático pode afetar diferentes áreas da vida. Entre os impactos estudados aparecem problemas de saúde mental, perda de qualidade de vida e dificuldades financeiras.

Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) estima em R$ 38,8 bilhões por ano o custo social associado ao jogo problemático.

Desse total, R$ 30,6 bilhões correspondem a custos relacionados à saúde. O cálculo inclui impactos associados à depressão, tratamentos médicos e mortes por suicídio.

O levantamento também estima que o Brasil tenha cerca de 12,7 milhões de pessoas em situação de uso arriscado de jogos de apostas.

Esses números representam estimativas do estudo e não equivalem ao total de pessoas com diagnóstico de transtorno relacionado ao jogo.

O que caracteriza um problema com apostas?

O comportamento merece atenção quando o jogo começa a interferir de maneira significativa na rotina e em outras áreas da vida.

A preocupação aumenta quando a pessoa perde o controle sobre o tempo ou o dinheiro destinado às apostas. Dívidas, conflitos familiares e sofrimento emocional também podem acompanhar esse quadro. Por isso, a busca por ajuda não depende apenas de uma situação financeira grave. Mudanças persistentes no comportamento também justificam uma avaliação profissional.

O que muda com o fim das apostas online?

A medida provisória publicada em 25 de setembro proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das bets no Brasil.

Os sites e aplicativos devem sair do ar a partir de 6 de outubro. A medida também estabeleceu regras para a devolução dos valores que permanecerem nas contas dos apostadores.

O governo estabeleceu 5 de outubro, às 23h59, como prazo para o saque voluntário dos valores. Depois, instituições financeiras participarão da devolução dos saldos remanescentes.

A mudança também pode exigir atenção à saúde mental de pessoas que enfrentam dificuldades com a interrupção do hábito.

Quando procurar ajuda?

Alterações importantes na rotina, sofrimento emocional, perda de controle sobre o comportamento e problemas financeiros podem indicar a necessidade de atendimento.

Nesse contexto, familiares também podem buscar orientação. O objetivo é identificar precocemente situações que precisam de acompanhamento.

A proposta do Ministério da Saúde amplia essa assistência justamente no momento em que o país encerra o mercado de apostas online.

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