Fim das bets amplia atenção à saúde mental dos apostadores
Ministério da Saúde pretende ampliar a busca ativa e o atendimento de pessoas afetadas pelo jogo problemático após o fim das bets.
O fim das apostas online no Brasil também traz um desafio para a saúde: como acompanhar pessoas que desenvolveram problemas relacionados ao jogo?
O Ministério da Saúde informou que pretende ampliar a busca ativa por apostadores com comportamento problemático. A estratégia já começou em dezembro de 2025 e deve ganhar força após a mudança nas regras.
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A pasta pretende oferecer acompanhamento e tratamento quando houver necessidade. Familiares de apostadores também poderão receber atendimento em saúde mental.
Como será o atendimento aos apostadores?
O Ministério da Saúde ainda não divulgou todos os detalhes sobre o fluxo de atendimento. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a rede do SUS Digital e os teleatendimentos devem participar da estratégia.
A busca ativa utiliza informações compartilhadas pelos ministérios da Fazenda e da Segurança Pública e pela Receita Federal.
O governo afirma que o tratamento dos dados ocorre em ambiente protegido e segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Enquanto o modelo definitivo não chega, pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas às apostas podem procurar atendimento na rede de saúde.
Por que as apostas preocupam a saúde pública?
O jogo problemático pode afetar diferentes áreas da vida. Entre os impactos estudados aparecem problemas de saúde mental, perda de qualidade de vida e dificuldades financeiras.
Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) estima em R$ 38,8 bilhões por ano o custo social associado ao jogo problemático.
Desse total, R$ 30,6 bilhões correspondem a custos relacionados à saúde. O cálculo inclui impactos associados à depressão, tratamentos médicos e mortes por suicídio.
O levantamento também estima que o Brasil tenha cerca de 12,7 milhões de pessoas em situação de uso arriscado de jogos de apostas.
Esses números representam estimativas do estudo e não equivalem ao total de pessoas com diagnóstico de transtorno relacionado ao jogo.
O que caracteriza um problema com apostas?
O comportamento merece atenção quando o jogo começa a interferir de maneira significativa na rotina e em outras áreas da vida.
A preocupação aumenta quando a pessoa perde o controle sobre o tempo ou o dinheiro destinado às apostas. Dívidas, conflitos familiares e sofrimento emocional também podem acompanhar esse quadro. Por isso, a busca por ajuda não depende apenas de uma situação financeira grave. Mudanças persistentes no comportamento também justificam uma avaliação profissional.
O que muda com o fim das apostas online?
A medida provisória publicada em 25 de setembro proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das bets no Brasil.
Os sites e aplicativos devem sair do ar a partir de 6 de outubro. A medida também estabeleceu regras para a devolução dos valores que permanecerem nas contas dos apostadores.
O governo estabeleceu 5 de outubro, às 23h59, como prazo para o saque voluntário dos valores. Depois, instituições financeiras participarão da devolução dos saldos remanescentes.
A mudança também pode exigir atenção à saúde mental de pessoas que enfrentam dificuldades com a interrupção do hábito.
Quando procurar ajuda?
Alterações importantes na rotina, sofrimento emocional, perda de controle sobre o comportamento e problemas financeiros podem indicar a necessidade de atendimento.
Nesse contexto, familiares também podem buscar orientação. O objetivo é identificar precocemente situações que precisam de acompanhamento.
A proposta do Ministério da Saúde amplia essa assistência justamente no momento em que o país encerra o mercado de apostas online.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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