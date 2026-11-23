Gravidez: suspender antidepressivos pode elevar risco de crises
Estudo identifica quase o dobro de atendimentos de emergência por saúde mental entre gestantes que interromperam antidepressivos.
A descoberta de uma gravidez pode trazer dúvidas para mulheres que fazem tratamento contra depressão ou ansiedade. Uma das principais preocupações envolve o uso de antidepressivos e os possíveis efeitos dos medicamentos sobre o desenvolvimento do bebê.
Diante desse receio, algumas gestantes interrompem o tratamento por conta própria. Entretanto, uma pesquisa publicada na revista científica Obstetrics & Gynecology identificou um risco importante nessa decisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O estudo encontrou quase o dobro de atendimentos de emergência por problemas de saúde mental entre mulheres que interromperam o uso de antidepressivos durante a gravidez.
Os resultados reforçam a importância de avaliar cada caso antes de qualquer mudança na medicação. Afinal, a depressão e a ansiedade sem tratamento também podem prejudicar a saúde materna e o bem-estar do bebê.
Parar antidepressivos durante a gravidez aumenta o risco de crises?
Uma pesquisa identificou uma frequência quase duas vezes maior de atendimentos de emergência por questões de saúde mental entre gestantes que interromperam o tratamento com antidepressivos.
O levantamento também encontrou diferenças nos atendimentos durante os primeiros meses após o nascimento do bebê.
Os pesquisadores analisaram dados de 3.983 mulheres com diagnóstico anterior de depressão ou ansiedade. Todas deram à luz entre 2023 e 2024.
Desse grupo, 1.462 mulheres tinham prescrição ativa de antidepressivos nos três meses anteriores à gravidez.
Entre elas, 64,6% passaram mais de 60 dias sem retirar os medicamentos prescritos durante a gestação.
Além disso, 44,9% dessas interrupções aconteceram ainda no primeiro trimestre.
Os resultados mostram que abandonar o tratamento pode acompanhar uma maior necessidade de atendimento emergencial por problemas emocionais e psicológicos.
Entretanto, os pesquisadores ressaltam que o estudo identificou uma associação, não uma relação direta de causa e efeito.
O que a pesquisa descobriu sobre antidepressivos na gravidez?
Os dados mostram diferenças importantes entre as mulheres que interromperam o tratamento e aquelas que continuaram utilizando os medicamentos.
No nono mês de gestação, os pesquisadores registraram:
- 59 atendimentos de emergência por mil mulheres que interromperam os antidepressivos;
- 29 atendimentos por mil mulheres que mantiveram o tratamento.
A diferença também apareceu depois do nascimento do bebê.
Durante os primeiros oito meses após o parto, os números foram:
- 32 atendimentos por mil mulheres que suspenderam os medicamentos;
- 21 atendimentos por mil mulheres que continuaram o tratamento.
<escape>Os</escape> resultados indicam maior frequência de atendimentos emergenciais entre as mulheres que interromperam a medicação.
Por isso, a pesquisa reforça a necessidade de acompanhamento da saúde mental durante a gravidez e o pós-parto.
Por que a gravidez pode aumentar a vulnerabilidade emocional?
A gravidez e o período após o nascimento do bebê envolvem mudanças físicas, hormonais, emocionais e sociais.
Essas transformações podem aumentar as demandas psicológicas da mulher.
Para quem já apresenta depressão ou ansiedade, essa fase exige atenção especial. A interrupção de um tratamento estável pode favorecer o retorno ou a piora dos sintomas.
Além disso, a ausência de acompanhamento pode dificultar a identificação de crises emocionais.
A depressão e a ansiedade sem tratamento também podem afetar a construção do vínculo entre mãe e bebê.
Portanto, cuidar da saúde mental durante a gestação faz parte dos cuidados com a saúde materna e infantil.
Antidepressivos podem prejudicar o bebê durante a gravidez?
O receio de provocar malformações ou prejudicar o desenvolvimento fetal está entre os motivos que levam algumas mulheres a abandonar os antidepressivos.
Entretanto, cada medicamento apresenta características e evidências científicas diferentes.
Nem todos os antidepressivos contam com a mesma quantidade de estudos sobre segurança durante a gestação.
Por isso, a falta de informações suficientes sobre determinado medicamento não significa, necessariamente, que ele provoque danos ao bebê.
A decisão precisa considerar os possíveis riscos da exposição ao medicamento e os impactos de deixar a depressão ou a ansiedade sem tratamento.
Além disso, a avaliação deve considerar o histórico de saúde, a gravidade dos sintomas e a estabilidade emocional da gestante.
Não existe uma orientação única que sirva para todas as mulheres.
Gestantes devem trocar ou suspender antidepressivos no terceiro trimestre?
A suspensão automática dos antidepressivos no terceiro trimestre não representa uma recomendação adequada para todas as gestantes.
Essa fase também exige atenção à saúde mental, principalmente porque a proximidade do parto pode aumentar as preocupações e a sobrecarga emocional.
Dependendo da situação, o acompanhamento profissional pode indicar a manutenção, a troca ou o ajuste da medicação.
O objetivo consiste em equilibrar a saúde da mulher e a segurança do bebê.
Por isso, qualquer alteração precisa considerar as condições clínicas da gestante e as evidências disponíveis sobre o medicamento utilizado.
O que fazer ao descobrir uma gravidez durante o tratamento com antidepressivos?
Mulheres que descobrem uma gravidez enquanto utilizam antidepressivos devem procurar a equipe responsável pelo acompanhamento.
O ideal é conversar com o obstetra e com o profissional que acompanha o tratamento de saúde mental.
Veja alguns cuidados importantes:
- Não interrompa os antidepressivos por conta própria.
- Informe quais medicamentos utiliza e as doses prescritas.
- Converse sobre os possíveis riscos e benefícios de manter o tratamento.
- Avalie a necessidade de trocar ou ajustar a medicação.
- Mantenha o acompanhamento da saúde mental durante o pré-natal.
- Informe qualquer piora dos sintomas emocionais.
Quando a gravidez é planejada, vale conversar sobre os medicamentos antes de tentar engravidar.
Dessa maneira, a equipe pode avaliar possíveis ajustes e alternativas com maior quantidade de evidências de segurança durante a gestação.
Já nas gestações inesperadas, a avaliação deve acontecer assim que a mulher descobrir a gravidez.
Quais cuidados ajudam a proteger a saúde mental durante a gravidez?
O tratamento da depressão e da ansiedade pode envolver diferentes estratégias, conforme as necessidades de cada mulher.
Além da medicação, quando indicada, a psicoterapia pode ajudar no controle dos sintomas e no enfrentamento das mudanças emocionais.
A atividade física orientada também pode integrar o cuidado, assim como outras práticas complementares, quando houver indicação.
Outro ponto importante envolve a continuidade do acompanhamento após o parto.
A saúde mental merece atenção durante toda a gestação e nos meses seguintes ao nascimento do bebê.
Assim, a principal recomendação é evitar decisões precipitadas sobre os antidepressivos.
Interromper um medicamento sem orientação pode deixar a mulher vulnerável à piora dos sintomas. Por outro lado, manter ou modificar o tratamento exige uma avaliação individualizada.
O cuidado adequado deve considerar a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê, sem ignorar os riscos da depressão e da ansiedade sem tratamento.
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