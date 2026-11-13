Hospital Evangélico de Cachoeiro conquista dois prêmios da FEHOFES

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) conquistou dois primeiros lugares no Prêmio Luiz Nivaldo da Silva, promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (FEHOFES). A premiação reconheceu projetos das UTIs Neonatal e Adulto que buscam melhorar a segurança, a qualidade da assistência e o acolhimento dos pacientes.

A cerimônia aconteceu na quarta-feira (11), em Vitória, durante as comemorações dos 40 anos da federação. Além de destacar iniciativas de instituições filantrópicas capixabas, o evento valorizou projetos que contribuem para aprimorar os serviços de saúde.

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Com os resultados, o Heci alcançou o primeiro lugar da Classe 2 em duas categorias: Cuidado Centrado no Paciente e Gestão de Processos.

Quais projetos do Heci conquistaram os prêmios?

O primeiro reconhecimento veio com o projeto Aventureiros da UTIN, desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria Cuidado Centrado no Paciente.

A proposta integra as ações de acolhimento e humanização direcionadas aos pacientes e suas famílias durante a internação neonatal.

Já o segundo prêmio reconheceu o trabalho desenvolvido na UTI Adulto, intitulado “Da Decisão Clínica ao Cuidado Seguro: Implementação de Checklist Digital para Redução de Falha de Extubação em UTI”.

O projeto conquistou o primeiro lugar na categoria Gestão de Processos. Nesse caso, a iniciativa utiliza um checklist digital para organizar etapas relacionadas à retirada do suporte respiratório dos pacientes.

Assim, os dois reconhecimentos contemplam áreas diferentes do hospital, mas compartilham um objetivo: aprimorar a assistência e fortalecer a segurança durante o atendimento.

Como os projetos contribuem para a qualidade da assistência?

Segundo a fisioterapeuta e coordenadora dos projetos, Fátima Fernanda Lessa, os resultados refletem o trabalho integrado das equipes hospitalares.

“Esses reconhecimentos mostram que cuidar bem é um trabalho de equipe. Cada projeto nasceu do compromisso com a segurança e o acolhimento dos nossos pacientes”, afirma.

Dessa maneira, a premiação destaca iniciativas que envolvem tanto a atenção humanizada quanto a organização dos processos assistenciais.

Além disso, o uso de ferramentas digitais pode contribuir para padronizar procedimentos e apoiar as equipes na rotina hospitalar.

Reconhecimento reforça compromisso com a inovação e a humanização

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Jackson de Oliveira Júnior, os prêmios representam um incentivo à continuidade dos investimentos na qualidade do atendimento.

“Ver nossos projetos reconhecidos e premiados nos motiva a seguir aprimorando o cuidado com os nossos pacientes durante toda a sua jornada”, destaca.

O reconhecimento também ocorre em um momento simbólico para a saúde filantrópica capixaba, com a celebração dos 40 anos da FEHOFES.

Ao conquistar dois primeiros lugares, o Hospital Evangélico de Cachoeiro destaca iniciativas desenvolvidas em diferentes setores da instituição. Além disso, evidencia a importância da participação das equipes na construção de processos mais seguros e de um atendimento centrado nas necessidades dos pacientes.