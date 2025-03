Março Lilás: saiba mais sobre câncer de colo do útero

Março Lilás é um mês dedicado a conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer do colo do útero, a quarta principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Durante este mês, campanhas de conscientização ocorrem em instituições públicas e privadas, com o intuito de alertar sobre os riscos e medidas preventivas, a fim de que as mulheres possam tomar as ações necessárias para a prevenção dessa doença. Assim sendo, as campanhas visam engajar a população feminina na importância dos cuidados preventivos.

Campanhas de conscientização e ações de prevenção

Durante o mês de março, diversas ações informam as mulheres sobre os riscos, sintomas e formas de prevenção do câncer cervical. Embora as estratégias variem de estado para estado, o objetivo é único: reduzir a mortalidade e incentivar a prevenção desde cedo.

Em 2018, o INCA registrou mais de 16 mil novos casos dessa doença. A campanha de Março Lilás também destaca a importância da proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), uma vez que o HPV é o principal causador do câncer do colo do útero.

A importância dos exames preventivos

Neste mês, as mulheres recebem orientações para adotar uma rotina de consultas ginecológicas regulares e exames preventivos, como o papanicolau. Esse exame é essencial, pois permite detectar infecções por HPV e identificar alterações no colo do útero, o que facilita a detecção precoce de problemas.

O que é o câncer de colo do útero?

O câncer do colo do útero, ou câncer cervical, ocorre devido à infecção persistente pelo vírus HPV. Esse vírus é a infecção sexualmente transmissível mais comum e, muitas vezes, não apresenta sintomas. Porém, quando os sintomas aparecem, incluem verrugas genitais e coceira.

Se a infecção por HPV não for tratada, ela pode causar alterações nas células do colo do útero, aumentando o risco de câncer. Além disso, outros fatores de risco incluem outras DSTs, o tabagismo e múltiplas gestações, com a finalidade de alertar as mulheres sobre a importância de evitar esses comportamentos de risco. Com efeito, a infecção prolongada por HPV, aliada a esses fatores, pode agravar a situação, levando a complicações mais graves.

Sintomas do câncer de colo do útero

Embora a doença se desenvolva sem sintomas nas fases iniciais, sinais podem surgir à medida que o câncer avança. As mulheres devem estar atentas aos seguintes sintomas:

Dor abdominal associada a problemas intestinais e urinários;

Sangramentos vaginais, incluindo após relações sexuais;

Secreções vaginais anormais;

Menstruação irregular;

Fadiga excessiva;

Perda de peso inexplicada;

Náuseas.

Prevenção do câncer de colo do útero

A principal forma de prevenção é o exame papanicolau, que coleta células do colo do útero para identificar infecções ou alterações. Mulheres com vida sexual ativa devem realizar o exame a partir dos 25 anos, com intervalo de três anos. Para aquelas com fatores de risco, a frequência pode ser ajustada. O papanicolau também pode identificar a infecção por HPV, que é a principal causa do câncer cervical.

Além do exame, a vacinação contra o HPV oferece uma forma adicional de prevenção. Contudo, a vacina não substitui os exames regulares, pois não protege contra todos os tipos de HPV. O uso de preservativos também é essencial para evitar o HPV e outras DSTs.

Diagnóstico precoce e chances de cura

Embora o câncer de colo do útero seja grave, o diagnóstico precoce oferece grandes chances de cura. Identificar a doença nas fases iniciais, por meio de exames regulares, aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Como os sintomas normalmente aparecem em estágios mais avançados, priorizar a prevenção é fundamental. Quanto mais cedo a doença for identificada, melhores serão as perspectivas de tratamento.

Em resumo, a campanha de Março Lilás visa alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Realizar exames regulares, como o papanicolau, e proteger-se contra o HPV são atitudes essenciais para salvar vidas e diminuir a incidência de câncer de colo do útero.

Leia também: Câncer cresce entre a população jovem: o que fazer?