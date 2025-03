Musculação e demência – entenda essa relação

Conforme estudos recentes destacam a musculação como uma estratégia eficaz na prevenção da demência entre idosos. De acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) a pesquisa revelou benefícios significativos, principalmente, do treinamento de força para a saúde cerebral.

A pesquisa envolveu 44 participantes com comprometimento cognitivo leve, condição que precede a demência. Os resultados mostraram que a musculação não apenas melhora a memória, mas também previne a atrofia cerebral. Especificamente, áreas como o hipocampo e o pré-cúneo, associadas à memória, mantiveram seu volume após o período de treinamento.

Assim, além dos efeitos cognitivos, a musculação oferece outros benefícios para os idosos:

Para que os idosos obtenham os benefícios da musculação de forma segura, é essencial:

A incorporação da musculação na rotina dos idosos representa uma medida eficaz na prevenção da demência e na promoção de uma melhor qualidade de vida. Ao adotar essa prática, os idosos podem desfrutar de benefícios que vão além da saúde física, abrangendo também aspectos cognitivos essenciais para um envelhecimento saudável.

