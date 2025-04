Pegue firme: musculação previne demência em idosos

A musculação vai além de benefícios como aumento de força e resistência. Um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia (Brainn), da Fapesp, revelou que a relação entre a prática de musculação por idosos protege, principalmente, o cérebro desses contra demências. O estudo acompanhou 44 pessoas com comprometimento cognitivo leve, que é um estágio entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer. Conforme o estudo, realizar musculação com intensidade moderada ou alta, duas vezes por semana, preserva áreas cerebrais críticas, como o hipocampo e o pré-cúneo.

Benefícios para a saúde cerebral e cognitiva

Além de proteger o cérebro, a musculação melhora a substância branca, que facilita a comunicação entre os neurônios. Depois de seis meses de prática, metade dos participantes obteve melhorias significativas. De acordo com Isadora Ribeiro, autora do estudo, cinco pessoas que praticaram musculação não apresentaram mais comprometimento cognitivo leve. Essa melhora foi notável e surpreendente.

Musculação e idosos: a força a favor da memória

O estudo reforça que a musculação também contribui para a saúde mental, ajudando a melhorar a memória. Alessandra Nascimento, técnica do Sesc, explica que, atualmente, médicos indicam exercícios de força para idosos, ao invés de atividades mais leves como hidroginástica ou dança. Essa mudança de perspectiva surgiu com novos estudos, que demonstram a importância dos exercícios de resistência para manter a massa muscular e a saúde geral. A partir dos 30 anos, a perda de força e massa muscular é natural, mas pode ser retardada com o treinamento adequado.

Prevenção e qualidade de vida

Com cerca de 2,71 milhões de idosos no Brasil vivendo com demência, a musculação surge como uma solução eficaz para prevenir doenças cognitivas. Além de proteger o cérebro, essa prática melhora a qualidade de vida. Para maximizar esses benefícios, é fundamental implementar políticas públicas que ofereçam maior acesso à prática de atividades físicas para toda a população.

