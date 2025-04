Naiara Azevedo e a menopausa precoce: ritmo alterado

A menopausa precoce tem afetado cada vez mais mulheres antes dos 50 anos. Recentemente, a cantora Naiara Azevedo, aos 35 anos, revelou que foi diagnosticada com a condição aos 28. Ela compartilhou sua experiência em um emocionante depoimento, descrevendo os primeiros sinais da menopausa precoce. De acordo com Naiara, o primeiro sintoma foi um calor intenso e inexplicável, como se o pescoço estivesse “pegando fogo”. À medida que o tempo passou, ela enfrentou insônia, ganho de peso, alterações de humor e secura na pele e na região vaginal.

Estudos mostram que a menopausa precoce está se tornando mais comum, afetando uma em cada 100 mulheres antes dos 40 anos e uma em cada mil antes dos 30, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse aumento preocupa especialistas, pois a condição traz impactos significativos para a saúde e pode complicar o sonho de mulheres que desejam engravidar mais tarde.

A menopausa precoce ocorre quando há uma redução da função ovariana, resultando na diminuição da produção de estrógeno. De acordo com a endocrinologista Alessandra Rascovski, a principal diferença entre a menopausa comum e a precoce é a idade. Os sintomas são basicamente os mesmos, incluindo ondas de calor, suores noturnos, secura vaginal, diminuição da libido, dor nas articulações, cansaço muscular, irritabilidade, falhas de memória e ansiedade.

Embora a menopausa precoce ocorra antes dos 45 anos, a menopausa prematura acontece antes dos 40. Rascovski conta que já atendeu pacientes entrando na menopausa prematura aos 28 anos. Nesses casos, a reposição hormonal é fundamental, pois seus efeitos duram por toda a vida, principalmente com o aumento da expectativa de vida.

O tratamento para a menopausa precoce inclui, em muitos casos, a reposição hormonal, que ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio e mitigar os sintomas. Consultar um endocrinologista é crucial para diagnosticar corretamente e escolher a melhor abordagem.

Se você identificou algum desses sintomas em sua vida, procure orientação médica para um diagnóstico adequado e tratamento eficaz.

