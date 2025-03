Netinho e o câncer de linfoma: leia e fique atento

O cantor Netinho, de 58 anos, recebeu recentemente um diagnóstico câncer de linfoma que afeta o sistema linfático. Após relatar fortes dores nas costas e dificuldade para caminhar, ele foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, entre 25 de fevereiro e 21 de março.

​Compreendendo o linfoma

O linfoma é um câncer que afeta, principalmente, os linfócitos, células do sistema imunológico presentes nos linfonodos, medula óssea e outras partes do corpo. Há dois tipos principais: linfoma de Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. Ambos se caracterizam pelo crescimento desordenado de linfócitos, que podem, assim, se multiplicar descontroladamente e se espalhar pelo corpo.

Sintomas comuns do linfoma

Os sintomas do linfoma podem variar, mas geralmente incluem:​

Linfonodos inchados e indolores no pescoço, axilas ou virilha;​

Febre sem causa aparente;​

Suores noturnos intensos;

Perda de peso inexplicável;​

Fadiga persistente;​

Coceira pelo corpo.​

É importante notar que esses sintomas podem estar associados a outras condições, portanto, a avaliação médica é essencial para um diagnóstico preciso. ​

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico do linfoma envolve, assim, uma série de exames, incluindo:​

Avaliação física detalhada;​

Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM);​

Biópsia dos linfonodos afetados para análise laboratorial.​

O tratamento depende do tipo específico de linfoma e do estágio da doença. As principais abordagens terapêuticas incluem:​

Quimioterapia : Uso de medicamentos para destruir células cancerosas;

: Uso de medicamentos para destruir células cancerosas; Radioterapia : Aplicação de radiação para eliminar ou reduzir tumores;​

: Aplicação de radiação para eliminar ou reduzir tumores;​ Imunoterapia : Estimulação do sistema imunológico para combater células malignas;​

: Estimulação do sistema imunológico para combater células malignas;​ Transplante de medula óssea: Substituição da medula afetada por células saudáveis.​

A escolha do tratamento é personalizada, considerando fatores como a saúde geral do paciente e as características específicas do linfoma. ​

Prognóstico

O prognóstico para pacientes com linfoma varia conforme o tipo e o estágio da doença no momento do diagnóstico. Avanços médicos têm proporcionado tratamentos mais eficazes, aumentando as taxas de remissão e sobrevivência. No entanto, o acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar a resposta ao tratamento e identificar possíveis recidivas.​

Netinho, ícone do axé, enfrenta mais este desafio com o apoio de profissionais de saúde e de seus fãs. A comunidade espera por sua recuperação e retorno aos palcos em breve.

Leia também: Como a espiritualidade pode transformar a medicina?