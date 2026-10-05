Nobel de Medicina 2026: como a luz ajuda a desvendar o cérebro

Imagine conseguir ligar ou desligar grupos específicos de neurônios e observar, quase em tempo real, o que acontece no cérebro. Essa possibilidade mudou a pesquisa em neurociência e agora ganhou reconhecimento internacional.

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 premiou Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel pelas descobertas que levaram à optogenética. A técnica permite controlar a atividade de células nervosas usando luz.

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A ferramenta ajudou pesquisadores a investigar como circuitos do cérebro participam da formação de memórias, emoções e comportamentos. Além disso, abriu novas possibilidades para estudar alterações neurológicas e psiquiátricas.

Como a optogenética controla os neurônios?

A optogenética combina genética e luz para controlar células nervosas com alta precisão. Para isso, os pesquisadores introduzem nas células proteínas que respondem a estímulos luminosos.

O ponto de partida veio de uma proteína encontrada em uma alga unicelular. Peter Hegemann e Georg Nagel estudaram a canalrodopsina, uma proteína capaz de reagir à luz.

Quando recebe luz azul, a proteína abre um canal na membrana celular. Íons carregados atravessam esse canal e geram um impulso elétrico.

Karl Deisseroth levou esse mecanismo para a pesquisa com neurônios. Em 2005, ele demonstrou que a proteína podia transformar células nervosas em estruturas sensíveis à luz. Dois anos depois, aplicou o método no cérebro de camundongos vivos.

O que a técnica revelou sobre o cérebro?

Antes da optogenética, os cientistas conseguiam observar relações entre regiões cerebrais e determinadas funções. Porém, muitas pesquisas tinham dificuldade para demonstrar uma relação direta de causa e efeito.

A nova técnica trouxe maior precisão para esses estudos. Os pesquisadores passaram a ativar ou inibir grupos específicos de neurônios e observar as consequências.

Com isso, estudos identificaram circuitos envolvidos em memórias, sentimentos e comportamentos. A ferramenta também ajudou a investigar mecanismos relacionados a doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos.

Segundo Per Svenningsson, presidente do Comitê Nobel de Fisiologia ou Medicina, a optogenética ampliou de forma significativa as possibilidades de mapear o cérebro.

Por que controlar neurônios com luz é importante?

Os neurônios formam redes extremamente complexas. Cada grupo pode participar de diferentes funções, enquanto seus sinais influenciam outras células.

Ao controlar conjuntos específicos, os pesquisadores conseguem estudar essas conexões de maneira mais detalhada. Assim, a técnica ajuda a responder perguntas sobre como o cérebro produz respostas, armazena informações e regula comportamentos.

A optogenética já trata doenças?

A técnica ainda pertence principalmente ao campo da pesquisa científica. Entretanto, os pesquisadores também estudam possíveis aplicações clínicas.

Uma das frentes envolve a recuperação da visão em pessoas com determinadas formas de deficiência visual. Nesse contexto, a optogenética pode ajudar a criar novas formas de estimular células relacionadas à transmissão dos sinais visuais.

Por enquanto, portanto, o principal impacto da técnica está na compreensão do funcionamento do sistema nervoso.

O Nobel de 2026 reconhece justamente essa mudança: a luz deixou de ser apenas uma ferramenta para observar células e passou a permitir o controle preciso da atividade neural.