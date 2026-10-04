Obesidade é maior entre mulheres com insegurança alimentar

A falta de acesso regular a alimentos de qualidade pode afetar a saúde de formas diferentes. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) encontrou uma associação importante entre insegurança alimentar e obesidade em mulheres.

A pesquisa analisou 1.026 adultos de 20 a 59 anos, responsáveis pelas compras e pelo preparo das refeições em suas famílias. O levantamento excluiu gestantes.

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Os resultados mostraram uma diferença entre mulheres e homens. Entre as mulheres que viviam com algum grau de insegurança alimentar, a obesidade apresentou prevalência quase três vezes maior.

Por que a insegurança alimentar pode estar ligada à obesidade?

A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa ou família não consegue garantir acesso regular e suficiente a alimentos adequados.

Esse cenário pode alterar a qualidade e a quantidade da alimentação. Além disso, dificuldades financeiras podem limitar as escolhas alimentares e aumentar a exposição a produtos mais acessíveis e menos nutritivos.

O estudo também aponta que fatores sociais e responsabilidades familiares ajudam a explicar a maior vulnerabilidade das mulheres.

Porém, a pesquisa identificou uma associação. Isso significa que os resultados não permitem afirmar que a insegurança alimentar, sozinha, cause obesidade.

O que o estudo encontrou entre as mulheres?

O levantamento identificou prevalência de sobrepeso de 38,7% e de obesidade de 32,3% entre mulheres que viviam nas condições mais severas de insegurança alimentar.

Após ajustes estatísticos, a obesidade apareceu quase três vezes mais entre mulheres com algum nível de insegurança alimentar.

O sobrepeso também apresentou associação. Entre mulheres expostas às formas mais graves de insegurança alimentar, a prevalência ficou 76% maior.

Já entre os homens, os pesquisadores não encontraram associação estatisticamente significativa entre insegurança alimentar e obesidade.

Como a desigualdade de gênero influencia esse cenário?

A pesquisa destaca que mulheres podem enfrentar maior exposição a fatores sociais relacionados à insegurança alimentar.

Entre eles estão a sobrecarga com tarefas domésticas, cuidados com familiares e menor acesso a recursos econômicos e produtivos.

Além disso, muitas mulheres ocupam uma posição central na compra e no preparo dos alimentos da família.

Nesse contexto, a dificuldade para garantir uma alimentação adequada pode afetar a própria saúde e também as escolhas alimentares do domicílio.

Quantas pessoas enfrentam insegurança alimentar no Brasil?

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) citados no estudo mostram que 21,6 milhões de brasileiros enfrentavam algum grau de insegurança alimentar em 2023.

Desse total, 3,2 milhões viviam em situação de fome.

Embora o país tenha apresentado melhora em relação a períodos anteriores, o problema ainda atinge grupos de maneira desigual.

O estudo chama atenção especialmente para famílias chefiadas por mulheres e para as diferenças observadas dentro de grandes centros urbanos.

Por que obesidade e falta de comida podem aparecer juntas?

A associação pode parecer contraditória, mas a insegurança alimentar não significa necessariamente ausência completa de alimentos.

Em alguns domicílios, a família consegue comer todos os dias, porém enfrenta dificuldade para manter variedade, qualidade e equilíbrio nutricional.

As restrições financeiras também podem favorecer escolhas determinadas pelo preço e pela disponibilidade.

Por isso, combater a obesidade exige olhar para além das escolhas individuais. O acesso regular a alimentos adequados também faz parte da promoção da saúde.

O que os resultados mostram sobre saúde pública?

O estudo realizado pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional, do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ, reforça a importância de analisar obesidade e insegurança alimentar em conjunto.

Os pesquisadores defendem estratégias que considerem as diferenças sociais e de gênero.

Além disso, o recorte territorial ajuda a identificar desigualdades que podem ficar escondidas quando os dados analisam apenas médias nacionais.

Para quem enfrenta dificuldade para comprar alimentos, buscar os serviços públicos de assistência social e saúde pode ajudar a identificar programas e formas de apoio disponíveis no município.